HNS-ovo OŠTRO UPOZORENJE NAVIJAČIMA UOČI FINALA KUPA: Napravite li ovo nećete moći na stadion!

Za vrijeme utakmice finala Hrvatskog nogometnog kupa u kojem se sastaju GNK Dinamo i HNK Hajduk (stadion HNK Cibalia, srijeda, 23. svibnja 2018, 19:00 sati) bit će na snazi posebna sigurnosna procedura te posebna regulacija prometa na prilazima stadionu.

Stadion HNK Cibalia bit će otvoren za navijače od 16:30 sati. “Zbog opsežnih mjera sigurnosti koje će se poduzimati s ciljem onemogućavanja unošenja zabranjenih predmeta i sredstava na prostor stadiona pozivamo navijače da dođu na stadion što ranije”, poručuju iz Saveza.

ULAZNICE ZA UTAKMICU

Prodaja ulaznica je organizirana od strane GNK Dinamo iz Zagreba, HNK Hajduk iz Splita i HNK Cibalia iz Vinkovaca zaključno do 21. svibnja 2018. godine., a 22. i 23. svibnja 2018. godine neće biti prodaje ulaznica niti je predviđena prodaja ili zamjena ulaznica na stadionu HNK Cibalia.

Podsjećamo da su ulaznice personalizirane i kao preduvjet za ulazak na stadion potrebno je uz ulaznicu predočiti i važeći osobni dokument.

INFORMACIJE O PROMETU NA DAN UTAKMICE

“Preporučujemo pri dolasku u Vinkovce korištenje autoceste A3 Zagreb-Lipovac te se s iste izlazak na izlazu za Vinkovce”, kazali su iz Saveza.

Prihvat navijača HNK Hajduk od strane policije će biti organiziran na autocesti A3 na benzinskoj postaji Babina Greda dok će prihvat navijača GNK Dinamo od strane policije biti organiziran na autocesti A3 na naplatnim postajama Županja, kao i na prilaznim pravcima Vinkovcima.

Navijači su pozvani da prilikom dolaska u Vinkovce i na stadion koriste sljedeća parkirališta:

– Navijači GNK Dinamo će parkirati svoja vozila na parkiralištu u ulici H. V. Hrvatinića između prodajnih centara BONUS – OPEL na državnoj cesti D55 (ulaz u Vinkovce od Županje) te će biti prevezeni i poslije utakmice vraćeni autobusima gradskog prijevoza do stadiona HNK Cibalia.

– Navijači HNK Hajduk će parkirati svoja vozila na parkiralištu uz teniske terene s južne strane stadiona HNK Cibalia.

– Ostali gledatelji i navijači će parkirati vozila na parkiralištu u ulici J. Matasovića na prostoru kod HAK-a koji je na udaljenosti oko 300 metara od stadiona.

Na parkirališnim prostorima stadiona HNK Cibalia će biti zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta osim za akreditirana vozila. Svi organizirani autobusi s parkirališnim propusnicama bit će propušteni do stadiona te će isti nakon iskrcaja biti upućeni na određena parkirališta do završetka utakmice.

FER, KOREKTNO I SPORTSKO NAVIJANJE

“Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih na Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o javnom redu i miru, osobito vezano na neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike”, mole iz Saveza.

Do 15:30 sati je potrebno donijeti velike transparente kada će se izvršiti pregled istih. Od 15:30 do 16:30 sati bit će omogućeno postavljanje istih na ogradu stadiona (maksimalne visine do 1.00 m) te će biti moguće unijeti navijačke rekvizite (bubnjevi, megafoni, veće zastave i sl.). Sukladno rečenome molimo da se obavijeste navijači o potrebi ranijeg dovoženja istih u Vinkovce.

Na tribine se neće moći unijeti kišobrani, boce, upaljači, kovanice i drugi predmeti pogodni za ozljeđivanje ili izazivanje požara. Također neće biti moguć unos zastava ili transparenata dimenzija većih od 2.00 m x 1.00 m odnosno neprimjerenog sadržaja.

“Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane za fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice. Ujedno koristimo priliku da Vas upoznamo da će policija sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, vršiti video i foto snimanje uže zone i samog prostora stadiona. Upotreba pirotehnike nije dozvoljena te će se oni koji je budu upotrebljavali procesuirati sukladno Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, a sve s ciljem kako bi susret prošao u primjerenom ozračju vrhunskog sportskog događaja”, poručili su iz Saveza.