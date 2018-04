HERAK NAM OTKRIO DETALJE SUKOBA SA ŠUKEROM I ZAŠTO JE OTIŠAO IZ HNS-a!

Nakon samo tri mjeseca rada u HNS-u Ivan Herak odlazi i ne bježi od činjenica da nije mogao s predsjednikom Šukerom naći zajednički jezik

“Nema sumnje, odlazim”, govori Ivan Herak još uvijek zaposlenik Hrvatskog nogometnog saveza, ali ne zadugo. Iako zaposlen tek nedavno kao menadžer za strateško planiranje, EU fondove i promociju prije tri mjeseca već je nakon za mjeseca odlučio otići dalje. Sam priznaje u razgovoru za jedini sportski dnevnik, zbog Šukera.

Herak se odmah na početku svog rada već sukobio sa Šukerom, tada je ispao pobjednik, sada kada odlazi javnost će prosuditi da je gubitnik. Makar, Herak tvrdi sljedeće…

“Ne bih rekao da su promjene u Savezu zaustavljene, ali u svakom slučaju, barem u dijelu koji ja pokrivan, sigurno su usporene. No, mislim da promjene u HNS-u više nitko ne može zaustaviti, to su procesi koji idu svojim tijekom. Bez obzira na moj odnos s predsjednikom svi procesi koji se događaju oko Saveza vode prema boljemu. I moj dolazak je doprinio tome. Ja to tako doživljavam. Ako budem otišao, a to ovog časa želim, prije svega radi novog posla i narušenih odnosa s predsjednikom, to ne smijem kriti, sigurno će to biti samo privremeno”.

Da je njegov odlazak neminovan potvrđuju i sljedeće njegove riječi.

“Zaista sam pred odlaskom sam iz HNS-a jer nemoguće je raditi u okolnostima kakve su u Savezu. No, prije toga moram porazgovarati s vodećim autoritetima hrvatskog nogometa”…

Upućeni tvrde da Herk već ima ponude za nove poslove. Kaže:

“Ne smijem još kazati gdje idem, imam dvije opcije, jednu iz Hrvatske, a drugu od investicijskog fonda iz Londona. Zaista se radi o puno boljoj sinekuri, ali naravno da je odnos s predsjednikom Davorom Šukerom ubrzao razlaz”.

Još je Herak za SN rekao:

“Šukera u principu skoro nikad nema. Bilo je nekih pokušaja mirenja, ali nije ni on htio, ni ja. Nismo se pomaknuli s početnih pozicija. No, doista su procesi nezaustavljivi. Ja ću iza sebe, ako do toga dođe, a ide prema tome, ostaviti sigurno neke konkretne stvari vezane za EU fondove te ću s ili bez dopuštenja HNS-u u dogledno vrijeme isporučiti, bez obzira tko mu bio na čelu, strateške materijale i kvalitetne dokumente koji se tiču razvoja. To je moja moralna obveza”.