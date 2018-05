GDJE ĆE BUFFON ZAVRŠITI KARIJERU? Možda postaje suigrač Vatrenima, a PSG mu nudi nešto neprocjenjivo

Legendarni vratar Juventusa Gianluigi Buffon donio je tešku odluku. Talijan će nakon 17 sezona odigrati posljednju utakmicu za torinski klub u subotu protiv Verone.

“U subotu ću odigrati zadnju utakmicu s Juventusom. Bilo mi je važno završiti ovu avanturu s dvije nove pobjede”, rekao je Buffon, ali nije izričito naglasio kako će završiti nogometnu karijeru, već samo onu u Juventusu.

“Što ću raditi ? U subotu igram utakmicu i to je jedino sigurno”, rekao je. A što dalje? E to je ono što je trenutno vruća tema brojnih europskih medija. Gigi Buffon je uskoro slobodan igrač i lako bi mogao potražiti novi klub, a to je i sam potvrdio.

“Do prije 15 dana bio sam siguran da ću prestati igrati. No dobio sam neke stimulirajuće ponude, za rad na terenu, ali i izvan njega. Najinteresantniju ponudu za rad izvan terena mi je dao predsjednik Andrea Agnelli. Idući tjedan nakon nekoliko dana razmišljanja u miru donijet ću konačnu i sigurnu odluku”, rekao je Gigi.

Udvarače nije trebalo dugo čekati, traže ga navodno Liverpool, Real Madrid i PSG. Ipak, Buffona bi najviše mogla zanimati ponuda Parižana. Naime, za razliku od Lovrenova i Modrićeva kluba, bogati PSG ne pita za novac. Uplatit će Buffonu koliko god želi, ali nude mu i nešto neprocjenjivo, PSG smatra kako je Gigi ono što nedostaje njihovoj momčadi da osvoje Ligu prvaka. Trofej Lige prvaka je jedini koji Buffon nikada nije osvojio.

Ovaj 40-godišnji vratar je zadnjih 17 godina proveo u Juventusu s kojim je osvojio 11 titula prvaka Italije, četiri kupa Italije i pet trofeja u Superkupu. Prije toga je od 1995. do 2001. godine igrao u Parmi s kojom je 1999. godine osvojio Kup Italije, Superkup i UEFA kup. Za reprezentaciju Italije, s kojom je 2006. postao prvak svijeta, odigrao je rekordnih 176 utakmica.

Na Europskom prvenstvu 2012. godine osvojio je drugo mjesto, dok je na Kupu konfederacija 2013. osvojio broncu. Buffon je 12 puta proglašavan najboljim golmanom Serie A, a dva puta je bio i najbolji golman Europe.