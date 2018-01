(FOTO) UZNEMIRUJUĆE SCENE: Igraču Evertona slomio nogu kao Taylor Da Silvi prije 10 godina

Kost je pucnula poput grančice...

Utakmica Evertona i West Bromwich Albiona (1:1) ostat će u sjeni strašne ozljede Evertonovog veznjaka Jamesa McCarthyja. Naime, u dvoboju s Joseom Rondonom, McCarthy je slomio nogu, baš kao Eduarda da Silve prije deset godina.

Evertonov veznjak u 58. minuti je uklizao kako bi spriječio udarac Rondona nažalost umjesto lopte on je opalio baš njegovu nogu. Istog treba bilo je jasno da se radi o stravičnoj ozljedi.

Brutal. Sorry to those who are sensitive to such images. #McCarthy pic.twitter.com/YrAMGZxSRt

Liječnička ekipa odmah je dotrčala na teren, a igrači su se bespomoćno držali za glavu. Jose Rondon je ubrzo briznuo u plač shvativši što je napravio.

“Puknule su tibija i fibula. Vrlo ozbiljna ozljeda”, kazao je trener Evertona Samuel Allardyce. McCarthy je posljednju ozljedu zaliječio prije samo mjesec dana, a u posljednje tri sezone je propustio ukupno 62 utakmice zbog povreda.

Speedy recovery James McCarthy, terrible injury ! Suspected broken leg after last ditch tackle ! Feel for Rondon as it was obviously an accident ! Seamus Coleman seemed to leave the box to go &console his teammate! #Class Thoughts are with you James! #COYB #EFC #McCarthy #GetWell pic.twitter.com/B8RmyBL79v

