(FOTO) SALAH SE OGLASIO NAKON TEŠKE OZLJEDE: Navijačima poslao emotivnu poruku

Utakmicu života morao je rano završiti

Mohamed Salah zaslužio je biti u finalu Lige prvaka i zaslužio je utakmicu odigrati do kraja, ali Real Madridov Sergio Ramos oduzeo mu je tu šansu.

Egipćanin je izvukao deblji kraj iz duela sa Španjolcem i u svlačionicu je otišao u suzama. Svim silama on je želio ignorirati bol i nastaviti igrati, ali to nije bilo moguće, u nezgodnom padu iščašio je rame.

Već u svlačionici ono je imobilizirano, a iako je njegov savez tvrdio da ozljeda nije teška, ispostavilo se da je došlo do dislokacije, a oporavak u tom slučaju traje 12 do 16 tjedana. Mo do Svjetskog prvenstva ima samo 20 dana…

Napokon, nakon što su se dojmovi stišali, Salah je oglasio u objavina Instagramu.

“Bila je to jako teška noć, ali ja sam borac. Unatoč svim izgledima, uvjeren sam da ću biti u Rusiji i da ću vas sve učiniti ponosnima. Vaša ljubav i podrška dat će mi snagu koja mi treba”, napisao je Mo.