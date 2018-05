(FOTO) REAL PREDSTAVIO NOVE DRESOVE: Ronalda nema nigdje…

Prvo najavljuje odlazak iz kluba, a sada ga nema na predstavljanju dresova

Cristiano Ronaldo potresao je nogometni vijet nakon finalne utakmice Lige prvaka, kada je nagovijestio da je moguće da odlazi iz kluba.

“Bilo je lijepo igrati u Realu. Sljedećih dana odgovorit ću na sva pitanja koja navijači imaju. Vidjet ćemo što će se dogoditi”, kazao je Ronaldo. Ubrzo nakon toga oglasio se Ramos kako bi sanirao štetu, a aksnije ponovo i ronaldo koji je shvatio da nije smi skrenuti pažnu s naslova i slavlja na sebe.

Kao da navijače vije već dovoljno šokirao, Real je u ponedjeljak predstavio nove sredove, a na fotografiji su svi igrači osim njega.

😱 Cristiano Ronaldo is the only player that doesn’t have a photo with the new 2018-19 #RealMadrid kit. pic.twitter.com/fFpYiaybum

— Cristiano Ronaldo (@CRonaldoNews) 29 May 2018