(FOTO) RAKITIĆ SHRVAN ZBOG SUIGRAČA I PRIJATELJA: ‘Nedostajat ćeš mi, brate’

Tisuće ljudi, možda i koji milijun čak, pustio je suzu na oproštaju legendarnog Andresa Inieste od Barcelone. Katalonci su za kraj prvenstva svladali Real Sociedad s 1:0, a Iniesta je dobio velike ovacije i proslavu kakvu zaslužuje. Nakon svega, kada su svi već otišli kućama, Iniesta je ostao sam i sjeo je nasred Camp Noua te se na svoj način oprostio od kluba.

Njegov odlazak komentirao je i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. “Vijest o odlasku Inieste dosta je utjecala na sve nas. Nemam riječi kojima bih opisao kako se sada osjećam. Za mene je istinsko zadovoljstvo igrati s njim. Povezali smo se na terenu i izvan njega. Zbližio sam se s njim i s njegovom suprugom i djecom”, rekao je Rakitić nakon utakmice.

Rakitić je na svom Twitteru objavio i fotografiju s Iniestom i poslao mu poruku.

“Hvala, brate. Nedostajat ćeš mi”, napisao je Rakitić. Bio je to posljednji, 673. nastup Andreasa Inieste u dresu katalonskog velikana. Kapetan i legenda Barcelone je koncem travnja objavio da na kraju sezone odlazi iz Barcelone. Iniesta je najtrofejniji španjolski nogometaš u povijesti, osvojio je 35 trofeja u seniorskoj karijeri (32 s Barcelonom i 3 sa Španjolskom).

Nagađa se kako bi Iniesta prije mirovine još mogao zaigrati u Kini.

¡Gracias hermano! Cuánto te voy a echar de menos… 🎩🔝🙌 @andresiniesta8

Thanks bro! How I will miss you… #InfinitoIniesta 🔵🔴 pic.twitter.com/NFdy8vcKWr

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 19. svibnja 2018.