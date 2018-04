(FOTO) RAKITIĆ SE JAVIO IZ BOLNICE NAKON OPERACIJE! Evo koliko će trajati oporavak

Hrvatski nogometaš, Ivan Rakitić, slomio je kažprst lijeve ruke na uzvratnoj utakmici Lige prvaka između Barcelone i Rome koju je katalonska momčad na koncu izgubila i ispala iz natjecanja.

Rakitić je nakon utakmice koju je odigrao u cijelosti, morao na hitnu operaciju, a nakon što je sve prošlo javio se iz tijekom utakmice Lige prvaka kažiprst lijeve ruke i morao je hitno na operaciju. Nakon što je sve prošlo, popularni hrvatski veznjak javio se iz bolesničke sobe…

“Počeo je oporavak ne bi li bio što prije bio spreman za povratak. Hvala na porukama”, napisao je Ivan Rakitić na svom Twitter-profilu.

Raketić bi trebao izbivati s terena maksimalno deset dana.

Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes!

Starting the recovery to be fit as soon as possible. Thanks for your messages! #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/fgqz9cgpQr

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 12. travnja 2018.