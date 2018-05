(FOTO) POJAČANJE STIGLO U DINAMO: Bjelica ga ‘povukao’ za sobom iz Poljske

Dinamo je u Maksimiru predstavio novog igrača. “Friško” iz Poljske stigao je 27-godišnji Emir Dilaver iz Tomislavgrada. Dosad je igrao u poljskom prvoligašu Lech Poznanu, čiji trener je donedavno bio Nenad Bjelica, novi trener Modrih.

Dilaver je potpisao ugovor na četiri godine, a karijeru je započeo u Austriji Beč, gdje je prošao mlađe kategorije sve do prve momčadi. Od 2014. do 2017. godine igrao je za mađarski Ferencvaros, nakon čega je prošlog ljeta prešao u Lech.

Osvojio je naslov prvaka Austrije, tri kupa Mađarske i naslov prvaka Mađarske.

Emir Dilaver potpisao četverogodišnji ugovor s Dinamom! Dobro došao! ⚽😎 // Emir Dilaver has signed a 4-year contract with Dinamo! Welcome! 🎉👏💙 #DZG https://t.co/Oymtn69FzC #zagreb pic.twitter.com/TVhyn1pxxf

— GNK Dinamo (@gnkdinamo) 29 May 2018