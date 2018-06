(FOTO) MAMIĆ OPTUŽUJE ZA REKETARENJE: Pogledajte navodnu tajnu prepisku Cvitana i stanovitog suca

Bivši čelnik NK Dinama Zdravko Mamić, kojemu se na Županijskom sudu u Osijeku zajedno s njegovim bratom Zoranom i bivšim direktorom kluba Damirom Vrbanovićem te poreznikom Milanom Pernarom sudi pod optužbom za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz kluba te štetu proračunu od 12,2 milijuna kuna, optužio je u ponedjeljak bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i Uskok za pritisak na sud kako bi donio osuđujuću presudu.

“Institucija Državnog odvjetništva reketari i ucjenjuje ljude da bi osudili nevinog čovjeka”, rekao je Mamić na izvanrednoj konferenciji za novinare u zagrebačkom Maksimiru.

Ustvrdio je kako je u posjedu prijepisa telefonskih razgovora od subote 3. lipnja u kojima je navodno sudjelovao Cvitan, a u kojemu od jednog od članova sudskog vijeća, kojega nije imenovao, bivši državni odvjetnik izrijekom opetovano traži osuđujuću presudu Mamiću i drugima, unatoč tome što na to nastavlja dobivati odgovor kako za takvu presudu nema dokaza.

Pročitavši sadržaj razgovora – navodno vođenog s Cvitanova privatnog telefona u kojemu je navodno Cvitan rekao “Idite za osuđujućom presudom”, pa na odgovor “S kojim obrazloženjem?” rekao: “Da su dokazi nepobitni”, a potom na tvrdnju suca kako su svi dokazi na temelju indicija, te da bi takva presuda pala na višim instancama, ustvrdio kako su “više instance naš problem” – Mamić je ustvrdio kako je tu riječ o otvorenom reketu, u kojemu je navodno sudjelovala i današnja v.d. ravnateljica USKOK-a Tamara Laptoš.

Cvitan je, po Mamićevim tvrdnjama, od suca na kraju zatražio da obriše poruku i baci karticu.

“Pogledajte vi čime se bavi bivši državni odvjetnik, a sada savjetnik državnog odvjetnika. Što je sve spreman učiniti. Institucija Državnog odvjetništva, koja bi morala biti svetinja, koja je nezavisna institucija, reketari i ucjenjuje ljude da bi osudili nevinog čovjeka”, rekao je.

“Temeljeno pravo svakog ustava, svake demokracije svijeta je pravo na slobodu, na pravično suđenje”, ustvrdio je Mamić.

Kazao je kako nakon 1,5 godine provedene sudske rasprave ne postoji nijedna rečenica niti dokaz kojim bi pošteno sudsko vijeće moglo donijeti osuđujuću presudu bilo kome od optužene četvorice.

Naveo je još niz primjera za koje tvrdi kako je riječ o pritiscima koji navodno dolaze od Cvitana, kojega je optužio da vodi privatni rat protiv njega. “U normalnoj državi stradalo bi kompletno hrvatsko pravosuđe, a prvenstveno Cvitan i Laptoš. To je reket, to su ucjene”, kazao je.

Mamić je istaknuo kako su on i njegov odvjetnik Veljko Miljević željeli o svemu izvijestiti institucije. “Mi smo otišli u instituciju i pošteno, jer smo željeli, napose novog državnog odvjetnika, obavijestiti o tome što su radili njegovi prethodnici, što radi njegov zamjenik, što radi sadašnja v.d. Uskok-a, a bivša šefica Uskoka”, rekao je.

Cvitana je optužio da je zločinac koji mu je uništio obitelj, i sve ono što su vrijedni ljudi 107 godina stvarali u Dinamu. “Ti si zločinac i tek će se znati, jer će se ljudi ohrabriti, koje si sve zločine činio u životu”, rekao je Mamić.

Nakon izlaganja od sat vremena, na pitanje novinara ima li bilo kakav dokaz o autentičnosti ispisa koje je podijelio nazočnima, Mamić je odgovorio kako je uvjeren da je riječ o autentičnim dokumentima, ali da to mogu dokazati samo nadležne službe.

“Ja nisam institucija, ja nemam poluge vlasti. Ja sam napravio što je dužnost svakog normalnog čovjeka ako tako nešto dobije. Ja sam putem mojeg odvjetnika to proslijedio državnom odvjetniku. Prema tome, kako da ja to provjerim, za to postoje nadležne službe”, rekao je.

Na pitanje od kada su prepiske, Mamić je kazao da je posljednju dobio u subotu ili nedjelju nakon što se vratio s puta, a na pitanje zna li tko mu je to poslao odgovorio je kratko: ‘Ne’ i zahvalio svima na dolasku.

Uskok je u ponedjeljak predložio da se bivši čelnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši “Dinamov” direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar proglase krivim za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 miljuna kuna neobračunatog poreza i prireza i osude po zakonu na bezuvjetne zatvorske kazne.

Izricanje presude zakazano je u srijedu u podne. Prijeti mu kazna od 15 godina zatvora. Mamićevo ime spominje se u dvije točke optužnice, za svako to djelo propisana je zatvorska kazna do 10 godina, ali jedinstvena kazna ne može prelaziti 15. Osude li ga nepravomoćno na pet ili više godina zatvora, Mamića odmah u srijedu vode u osječki zatvor.

