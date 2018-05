(FOTO) LOVRENOVA ‘PROSTA’ MOZGALICA! Mrziteljima poslao ‘srednjaka’, možete li ga pronaći na slici?

Hrvatski nogometaš Dejan Lovren osigurao je finale Lige prvaka sa svojim Liverpoolom nakon boljeg rezultata u dvomeču s Romom. Istina, hrvatski reprezentativac nije odigrao najbolje utakmice, griješio je u prvom susretu kod oba gola, a u drugoj je bio sukrivac za autogol jer je iz blizine napucao Milnera od kojeg se lopta odbila u gol Liverpoola.

Naravno, kako to obično biva kada Lovren kiksa, navijači su sasuli salve uvreda i kritika na račun hrvatskog stopera premda se njegova igra nije drastično razlikovala od one njegovih suigrača pogotovo u drugom poluvremenu uzvratne utakmice s Romom. No, Dejana imaju na ‘piku’ valjda otkako je došao iz Southamptona.

Ovaj put Lovren je ‘hejterima’ odlučio odgovoriti preko Instagrama. Objavio je fotografiju iz aviona na povratku u Englesku, ali nije to tek takva slika već je neka vrsta mozgalice. Na sliku je napisao “mrzitelji, ovo je za vas, pažljivo pogledajte”, a negdje na slici je postavio i majušni srednji prst.

Ako niste našli, evo pomoći…