FIFA SE PRISJEĆA POVIJESNOG TRENUTKA HRVATSKE! ‘Vatrene je posebno obilježila jedna pobjeda’

Hrvatska je u Francuskoj 1998. godine prošla skupinu s Jamajkom, Japanom i Argentinom, a u nastavku su svladali Rumunjsku i Njemačku da bi se u polufinalu suočili s moćnim domaćinom od kojeg su izgubuili. No, u utakmici za treće mjesto pala je i goropadna Nizozemska i Hrvatska je osvojila povijesnu broncu.

Do početka Svjetskog prvenstva ostalo je još manje od dva mjeseca, a FIFA se tim povodom prisjetila uspjeha hrvatske reprezentacije. “Momčad Miroslava Blaževića privukla je pažnju svojim stilom i poletom, kao i svojim rezultatima. Susreti drugog kruga učinili su ovu generaciju Hrvatske besmrtnom, a zadivljujuća pobjeda nad trostrukim prvakom Njemačkom uistinu ju je definirala”, ističe FIFA.

“Šuker je Hrvatsku doveo u vodstvo i u polufinalu protiv Francuske te su bili na putu ostvarili još pamtljiviji rezultat, ali ih je zaustavio dvostruki strijelac Thuram. Kao i Portugal 1966. godine, trećeplasirani je debitant imao najboljeg strijelca prvenstva – Šuker je završio na vrhu ljestvice sa šest postignutih pogodaka”, spominju još.

O svojim je uspomenama na 1998. godinu za FIFA-u govorio i sadašnji kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić, koji će Vatrene povesti na završni turnir u Rusiji.

“Imao sam 13 godina. Gledao sam ga s prijateljima i obitelji u Zadru. Živio sam tamo 1998. Sjećam se da smo sa svakom pobjedom bili sve sretniji. Bio je to poseban osjećaj. Bila je to i velika reklama za Hrvatsku jer je cijeli svijet napokon znao za nas. Tada sam i ja počeo sanjati da jednog dana to i ja napravim. Bilo je fenomenalno. Sjećam se i koliko smo bili nesretni nakon što smo izgubili od Francuske u polufinalu, ali i koliko smo bili sretni nakon pobjede nad Nizozemskom i osvajanja bronce. To je ostao najveći uspjeh hrvatskog nogometa”, rekao je Modrić.

Eusebijev je Portugal 1966. pobijedio i Brazilce, da bi ga u polufinalu također zaustavio domaćin, Engleska. U dvoboju za broncu Portugalci su pobijedili SSSR. Danci su se 1986. prezentirali brzinom i napadačkom igrom te prolaskom skupine u konkurenciji Zapadne Njemačke, Urugvaja i Škotske, a izbacili su ih Španjolci. Senegal je 2002. svladao branitelja naslova Francusku i izborio četvrtfinale, gdje ga je tijesno porazila Turska.