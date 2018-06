EVO ZAŠTO SU KRAMARIĆ I LOVREN UVJERENI DA HRVATSKA MOŽE USPJETI NA SVJETSKOM!

Hrvatska nije odigrala lošu utakmicu, iako je s 2:0 poražena od Brazila. Neymar i Firmino su lijepim golovima svladali Vatrene, ali ostavili su Hrvati dobar dojam.

“Teška utakmica, zahtjevan protivnik, top igrači, no mi smo odigrali super poluvrijeme koje smo mogli možda oploditi i nekim golom. Taj drugi primljeni gol nam nije bio možda potreban. No, bila je ovo dobra testna utakmica, pokazali smo da možemo. Siguran sam da će biti drugačije na Svjetskom prvenstvu. S ovakvom igrom možemo svašta napraviti u Rusiji”, uvjeren je Andrej Kramarić.

“Prvo poluvrijeme jako dobro, posebno defenzivno i iz toga smo stvarali šanse koje nismo iskoristili. Treba nešto sačuvati i za Svjetsko prvenstvo”, konstatirao je Andrej.

Lovren je potom dao svoj sud utakmice na svom Anfieldu.

“Lijep je bio doček, miks Hrvata i Brazilaca, no nije bio rezultat koji smo očekivali. Dobar test, dobro smo se branili, no Brazil je favorit Svjetskog prvenstva. Kompaktni smo bili, lijepo se branili, nisu oni imali nekih velikih šansi, u drugom poluvremenu to se promijenilo. Najvažnije da se nitko nije ozlijedio”, rekao je Dejan.

“Imamo još jednu prijateljsku, ja sam optimist, možemo jako daleko. Sigurno ćemo uhvatiti pravu formu”, završio je Dejan.