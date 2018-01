EKSKLUZIVNO: Mišković sprema tajnu suradnju koja će ugroziti Mamićev Dinamo!

Rijeka je svojevrsni nogometni fenomen u Hrvatskoj. Nakon destak i više godina izronio je klub koji je prekinuo dominaciju Mamićevog Dinama, kluba koji je bez konukrencije gazio ligu i osvajalo titulu već u rujnu, čime se njihov bivši izvršni predsjednik nerijetko hvalio. Malo tko je vjerovao da će momčad s Rujevice, s tajanstvenim predsjednikom kojeg nikako ne možemo ‘pročitati’, uzeti duplu krunu, da će imati najdugovječnijeg trenera u HNL-u, da će svijetu predstaviti hrvatsku ligu kao konkurentnu ligu u kojoj se igra dobar nogomet.

Ipak, Rijeka na čelu s Damirom Miškovićem uspjela je preživjeti pustoš i jad HNL-a kojom je godinama harao Dinamo. Štoviše, otišli su korak dalje i prema onome što smo načuli misle ozbiljno zaigrati na europskom polju.

Što to Mišković sprema?

Pitaju se mnogi koji je uopće cilj Rijeke? Kakav je to poslovno-nogometni doseg zacrtao Mišković? Da se razumijemo, Dinamo je po infrastrukturi, uređenju i jačini omladinskog pogona još uvijek sto stepenica iznad Rijeke. Svojevrsni monopol regrutacije mlađih uzrasta i dalje drži Dinamo i držat će ga još dugo, zbog jakog renomea kojeg je s godinama stjecao multimilijunskom prodajom igrača, kao i zbog vrhunskih stručnjaka i programa kroz koje ‘klinci’ u Dinamu prolaze pa sve do B momčadi koja je član Druge HNL i na koncu tendencije da se što više mladih nogometaša gura prema prvoj momčadi.

Stroj je to koji za koji je, htjeli mi to priznati ili ne, fino ugodio Zdravko Mamić. Dinamo je s vremenom postao stroj koji izbacuje igrače koji kasnije igraju po Realu, Barceloni, Juventusu, Interu, Arsenalu, Tottenhamu i da ne nabrajamo. A gdje je sad tu Rijeka?

Mišković je poprilično enigmatičan tip koji se rijetko pojavljuje pred novinarima. Malo tko zna koliko je ‘težak’, ali nagađa se da je riječ o troznamenkastoj milijunskoj svoti, u eurima dakako. No, prije svega vrhunski biznismen poput njega ne bi se upuštao u riskantan posao s vođenjem nogometnog kluba i to u ‘kaljuži’ kao što je HNL i kojem dio klubova ne može ni isplatiti plaće igračima.

Koji je Miškovićev cilj? Ono što je jasno već ove sezone, to nije bezglavo jurcanje za titulom. Titula zapravo ni nema smisla kada je u pitanju održavanje kluba jer ta ona jedino donosi pokal koji stoji u vitrini, novac i sigurnost sigurno ne. OK, donosi kvalifikacije za Ligu prvaka koje pak nose 15-ak milijuna eura, ali prava je lutrija proći ‘play-off’ u kojem su iz sezone u sezonu sve teži protivnici. Na koncu, ako momčad i upadne u skupnu fazu, uglavnom služi kao kanta za napucavanje velikanima, što nam je Dinamo već dokazao.

Suradnja s Marseilleom?!

Mišković navodno ima malo drugačiji cilj. Nešto teži, skromniji, ali dugoročno bi mogao biti vrlo isplatljiv. Naime, doznajemo kako Rijeka već neko vrijeme blisko surađuje s renomiranom francuskim prvoligašem, Marseilleom. Veza je, pogađate, Josip Skoblar, nekadašnji nogometaš Rijeke i ikona francuskog nogometa, odnosno marsejskog kluba. Skoblar je danas skaut tog francuskog kluba i navodno je već zavirio u riječku svlačionicu s popisom želja. Uz to, Mišković i Skoblar su navodno veliki prijatelji i njihov odnos puno je duži od Miškovićeva vijeka na čelu Rijeke.

Iako nije glavna vijest, također je nova vijest da Marseille navodno želi riječki duo Čeliković-Šantek, koji je svojevremeno tražila Barcelona, Inter i Milan. No, Mišković ih još uvijek ne pušta tako lako jer možda ima malo veći cilj. Naime, doznajemo kako bi Rijeka mogla uspostaviti poslovnu suradnju s Marseillom. Temelj te suradnje vjerojatno bi bio transfer Čelikovića i Šanteka, a Rijeka bi time možda riješila i jedan od najvećih problema, priljev mladih igrača.

Francuski velikan doživio je preporod od promijene vlasnika, a otprije je na glasu kao dobra ‘tvornica’ mladih igrača. Što znači da bi možda u Rijeku slali dio svojih igrača na kaljenje, možda i pokojeg iskusnijeg, odnosno Riječani bi mogli koristiti njihovu skautsku službu koja je jedna od najboljih u Europi. Beneficije od poslovnog odnosa s Marseilleom su goleme i od njega se može samo profitirati, pogotovo Rijeka.

Benficije

Naravno, to ne znači da se Rijeka u potpunosti treba odreći ulaganja u momčad. Ono što Miškoviću mnogi zamjeraju jest premali interes za razvojem omladinskog pogona. Istina, teško je to u ovako maloj zemlji od četiri i kusur milijuna stanovnika i to pored Dinama koji kupi talente čak i iz Hajduka, ali Mišković može napraviti prekretnicu baš sada. Mišković bi trebao shvatiti kako se mora ulagati u mlade igrače, koji itekako koštaju, a o tome može do prekostura razglabati s Mamićem koji je biznis i razvoj mladih igrača doktorirao.

Sve u svemu, pokažu li se ove, za sada neslužbene informacije, istinitima, možemo reći kako Rijeka ide u jednom zanimljivom smjeru u kojem niti jedan hrvatski klub još nije otišao. Rudeš jest s Alavesom dogovorio desetogodišnju suradnju, ali bez uverde, riječ je o novopečenom prvoligašu s minimalnim budžetom i španjolskom klubu koji pleše po rubu zone ispadanja i ima vrlo mali i ograničen budžet. S druge strane pričamo o Marseilleu, velikanu francuskog nogometa s jednom od najboljih omladinskih škola i jednom od najjačih skautiskih službi, klubu s vrhunskom infrastrukturom i pozamašnim budžetom.

Nećemo dakako navoditi Dinamo i Lokomotivu kao primjer jer po mnogočemu je njihov poslovni odnos diskutabilan, ali spomenimo kako je Lokomotiva postala izrazito neugodan protivnik velikim dijelom zahvaljujući igračima koje im Dinamo šalje. Vratimo se sada temi…

Kraj Dinamove dominacije?

Rijeka je sada stabilan i za sada održiv klub bez dugova, koji živi od prodaje igrača, ali s jednim jasnim ciljem. Rijeka planira biti stalni gost u europskim natjecanjima, bilo da je riječ o Ligi prvaka i Europskoj ligi u kojoj su znatno konkurentniji. Trenera neće mijenjati, Kek i Mišković imaju vrlo prisan odnos i zbog svega što je Slovenac napravio za Rijeku vjerojatno će tamo ostati doživotno, bez obzira na sve. Iako mu nužno nije potrebna, Mišković lako može dobiti i potporu HNS-a jer ipak nije dao glas Dariju Šimiću na proteklim izborima.

Iako je cijela priča još u povojima, kao i Miškovićeva vladavina kao vlasnika, nekako se čini da bi Rijeka mogla krenuti u dobrom smjeru, koji se neće temeljiti isključivo na uzimanju naslova prvaka u HNL-u, već na izgradnji kluba koji bi dugoročno mogao biti financijski održiv, a ujedno i konkurentan u natjecanjima. Iako je teško zamisliti, ako će Mišković dobro voditi klub, možda se za neko vrijeme približi pa i ugrozi Dinamovu sveopću dominaciju.

Modri su u dugovima i to velikim dugovima koje nekako uspjevaju vraćati jedino prodajom igrača i novcem od plasmana u Ligu prvaka. Ako se nekim slučajem dogodi da Dinamo ne uđe u skupnu fazu Lige prvaka sljedeće sezone, nastat će veliki problem koji može pokrenuti lavinu negativnih zbivanja, od egzodusa igrača i struke pa sve do bankrota. Ružno je uopće pisati o bankrotu Dinama i tome se zaista nitko ne smije nadati, ali realnost je surova.

Rijeka je trenutno financijski najzdraviji klub u Hrvatskoj i to je činjenica, a uspostave li suradnju s Francuzima i počnu više riskirati s ulaganjem u mlade igrače, nije ne moguće da kroz koji godinu preteknu Dinamo na svim poljima.