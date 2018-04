DOKAZ DA SE HNS-u BLIŽI KRAJ: Šuker slučajno otkrio da je Savez u kroničnim problemima

Predsjednik Saveza otkrio da Skupštini Hajduk treba, ako ništa drugo barem kao ukras...

Zašto su neki izjave predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera nakon Skupštine protumačili kao – ulizivanje Hajduku. Šuker barem po tome dosad nije bio primjećen. No, nakon Skupštine na koju nisu došl predstavnici Hajduka Šuker se malo poslužio i diplomacijom, no iz njegovih riječi opet se da iščitati želja da se Hajdukovi ljudi vrate u rad Saveza. Kojeg u klubu iz Splita bojkotiraju tvrdeći da je sadašnja Skupština Saveza i vodstvo – nelegalno.

Što je Šuker pričao?

„Ako se netko ne odazove na desetak poziva na sastanak, nije problem u nama. No, Hajduk je sve jači, i to nas sve raduje. Žao nam je što predstavnici Hajduka nisu došli, jer Skupština je mjesto gdje i Hajduk može izreći svoje stavove. Primjerice, Dario Šimić otvoreno je pristupio HNS-u i njegovi su dobronamjerni komentari, pa i kritike, dobro prihvaćeni. Hajduk je sve rekao svojim priopćenjem, oni se ne mire s rezultatima izbora i odlukama nadležnih tijela, ali to je gubitak za sve ljubitelje nogometa i sporta”.

Eh, da je Hajduk sve jači i to je pod znakom pitanja, kao što je pod znakom pitanja i legalnost Skupštine HNS-a. No, diplomacija je oružje koje najbolje tuče i Šuker se njme malo poslužio. Pritom otkrivajući da toj istoj Skupštini Hajduk treba, ako ništa drugo barem kao ukras. Kojom bi se potvrdilo da je Skupština legalna i da u Savezu sve sjaji!