DOKAZ DA JE HRVATSKA NOGOMETNA VELESILA! Jeste li znali za čudesan niz koji Vatreni godinama drže u Ligi prvaka

Liga prvaka bliži se svome kraju. Poznati su finalisti utakmice koja će se igrati 26. svibnja u Kijevu, a bit će to sraz dvaju europskih velikana i prethodnih osvajača tog elitnog natjecanja, Liverpoola i Real Madrida.

Utakmica je to kojoj je nemoguće predvidjeti ishod. Liverpool je trenutno taktički jedan od najtraktivnijih klubova u Europi, a također i vrlo efikasan u napadu koji predvode Salah, Mane i Firmino te su sposobni nadigrati svakoga, dok je Real taktički možda nešto slabija momčad, ali u momčadi ima Modrića, Ronalda, Isca, Kroosa, Marcela, Benzemu i ostale zvijezde koje jednim potezom odlučuju utakmice. Također, Real igra za prestižni i povijesni treći uzastopni naslov Lige prvaka, a to je svakako dodatni motiv ili možda teret…

No, jedna stvar je Hrvatskoj veoma važna i samo je dokaz kolika je zapravo nogometna velesila. Naime, u finalu Lige prvaka igrat će trojica Vatrenih. Modrić i Kovačić u Realu te Lovren u Liverpolu. No, to nije tek takav podatak. Vatreni trojac nastavit će sjajan niz, bit će ovo šesta uzastopna sezona u kojoj će neki od hrvatskih nogometaša podići trofej Lige prvaka.

Počelo je još sezone 2012./13. kada je Mandžukić uzeo naslov s Bayernom i bio strijelac u finalu protiv Borussije Dortmund. Godinu dana nakon njega Modrić je uzeo svoji prvi naslov, a nakon njega je to napravio Rakitić koji je bio strijelac u finalu. Spomenimo kako su i sezonu ranije u finalu Lige prvaka protiv Chelseaja igrali i Olić i Pranjić s Bayernom, ali su izgubili.

Potom su dvije godine za redom Modrić i Kovačić podizali trofej s Realom, a lani je finale igrao i Mario Mandžukić s Juventusom. Baš je u tom finalu Mandžukić zabio, prema mnogima, najljepši pogodak prošle sezone u Ligi prvaka i jedan od najljepših svih vremena. Ipak Juve je tada izgubio, a Real s Modrićem ispisao povijest.

Niz se, dakle, nastavlja i ove sezone, a sigurno je da će jedan od Hrvata imati tu čast podići prestižni trofej Lige prvaka.