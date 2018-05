DALIĆ ZABRANIO SUPRUGAMA IGRAČA ULAZAK U KAMP NA SP-u! ‘Pa mi smo u ozbiljnom poslu’

Čini se da su družice nogometaša prevelika distrakcija

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić progovorio je o Svjetskom prvenstvu u Rusiji i obvezama reprezentacija, koja 24. svibnja kreće s pripremama za Mundijal. Na pitanje kako to da Hrvatska dugih 20 godina nije prošla skupinu na SP-u, kazao je:

“Postavio sam si cilj da budemo prvi ili drugi u skupini. Vjerujem u našu ekipu i da to možemo napraviti. To je moj cilj i siguran sam da ćemo uspjeti.”

“Posljednji put smo skupinu prošli u Francuskoj, a nakon toga nije bilo rezultata adekvatnih našoj kvaliteti. Puno je tu stvari koje utječu, sreća ili loša igra. Ove godine mi to možemo i u to vjerujemo. To me drži, pogotovo kada vidim koliko hrvatski narod iščekuje SP. Gdje god da sretnem ljude, samo o tome razgovaraju i to mi daje snagu i vjeru”, rekao je Dalić za RTL Danas.

Izbornik je posebno pohvalio Andreja Kramarića:

“Vjerujem u Andreja. Pokazao mi je to protiv Grčke i Ukrajine, kada je zabio dva gola. U vrhunskoj je formi, zabija i ništa nije upitno. On je naša uzdanica i vidjet ćemo koja će mu pozicija biti najbolja. Dolazi spreman i pun samopouzdanja”, kazao je Dalić.

Argentinu je istaknuo kao favorite zbog Messija, te je kako da njega ne treba čuvati s jednim igračem, već cijela momčad mora biti protiv njega.

Naposljetku, Dalić je kazao kako supruge i djevojke nogometaša neće smjeti u kamp u Rusiji.

“Nema govora o tome! Mi smo tamo u ozbiljnom poslu. Nemam ništa protiv da se kratko vide nakon utakmice, ali mi smo u kampu, u ozbiljnoj koncentraciji i maksimalno motivirani. . Nadam se da ćemo stvoriti dobru atmosferu i učiniti Hrvate sretnima.”