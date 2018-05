DALIĆ NAJAVIO POPIS ZA SVJETSKO PRVENSTVO: Otkrio hoće li biti iznenađenja

"Moram ukazati na ono što je dobro i što nije dobro. Hrvatska od Francuske 1998. nije napravila značajan rezultat na SP-u, nismo prošli skupinu, a po kvaliteti to zaslužujemo"

Hrvatska reprezentacija za nastup na svjetskoj smotri u Rusiji (od 14. lipnja do 15. srpnja) je zgotovljena,. Sukus je to razgovora izbornika Zlatka Dalića na Dnevniku Nove TV.

“Ovaj tjedan ćemo definirati širi popis, na njemu će biti igrači koji su proveli protekle dvije-tri godine u krugu reprezentacije, iznenađenja neće biti. Kao izbornik, ponosan sam što Hrvatska ima tri igrača u finalu Lige prvaka. To dokazuje našu kvalitetu. Neće doći umorni, doći će puni samopouzdanja, nakon finala Lige prvaka čeka ih Svjetsko prvenstvo. Neka pobijedi nogomet, tko god pobijedi, Hrvat će osvojiti Ligu prvaka.”

Govorio je Dalić i o kritikama koje je reprezentacija doživljavala i koje je on upućivao igračima:

“Moram ukazati na ono što je dobro i što nije dobro. Hrvatska od Francuske 1998. nije napravila značajan rezultat na SP-u, nismo prošli skupinu, a po kvaliteti to zaslužujemo. Ja to moram reći. Imamo sjajnu generaciju, ne živimo od stare slave, moramo biti najbolji. Zato ćemo imati i jake prijateljske utakmice protiv dobrih momčadi.

Nama slabiji protivnici ne trebaju, samo protiv jakih možemo napredovati. Možda je za mene to rizik, ali drugačije ne ide”.