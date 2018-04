ĆIRO ZA DNEVNO O PRIVATIZACIJI DINAMA: ‘Tuđmanu sam rekao da će me naći obješenog…’

“Dobro je da se netko želi uhvatiti ukoštac sa stanjem u našem nogometu”, kazao nam je trener Ćiro Blažević na spomen imena Damira Miškovića. Ćiro nam uživa u svom mirnom životu, priznajući da se čudi kako ga je nemir tako dugo nosio…

“Ljudi me pitaju o svemu, a štogod da kažem može mi unijeti samo nemir, a uvijek se i zamjerim nekome kad nešto kažem. Pitaju me tako o privatizaciji Dinama, a što da ja kažem. Nisam upućen, ne odlučujem, izvan svega sam. Jest, i ja sam jednom bio vlasnik Dinama, pa sam vidio gdje to vodi, sam sam otišao predsjedniku Franji Tuđmanu i rekao da će me idući dan naći obješenog na golu ako mi klub ne skinu s leđa. Prema tome, to je sve što mogu reći. Ja sam umirovljenik”.

No, kao umirovljenik nam možete reći kako gledate na promjene u hrvatskom nogometu, konkretnije Savezu i sve većem utjecaju Damira Miškovića u njemu?

“Svaka promjena nabolje uvijek je dobrodošla. Mišković se ozbiljno primio i nogometnih struktura i problematike. Kao poslovni čovjek ima svježe ideje, ne zna ustuknuti, a i s Rijekom je napravio dobar posao. Mislite da je lako ispred Zdravka Mamića odnijeti naslov, a Mišković je u tome uspio. Stoga držim da još jedan sposoban čovjek u našem nogometu ima što ponuditi, to je najblaži zaključak. Drugo, Rijeka je s Miškovićam i bravuroznim Kekom pokazala da nije Dinamova filijala, nego izraziti konkurent. Zapravo, ozbiljna prijetnja. I to je dobitak za naš nogomet”.

Reprezentacija s Dalićem? Nakon američke turneje, procjena uspješnosti iste?

“Ljudi krivo tumače trenerske poteze, a ja posve podržavam Dalića u njegovim izjavama. Samo uz jedan dodatak. Kada će biti gusto, a znam to po sebi, onda će najveću odgovornost bacati na leđa najboljih, kolikogod oni bili slabiji u prijateljskim utakmicama od pričuva. Uvijek je to tako. I dalje mislim da imamo izvanredan roster igrača, a s pravim pripremama može se momčad dotjerati do prave forme. U tome je poanta, dotjerati momčad do prave forme u presudnom trenutku. Utvaram si da sam to znao, a to je najteži dio trenerskog zadatka”.