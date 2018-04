ĆIRO ZA DNEVNO ANALIZIRA DERBI! ‘Impresionirao me jedan Dinamov igrač, on će biti svjetska zvijezda’!

Autor: A.K.K./B.H.

Dinamo je dvama golovima Marija Gavranovića svladao Hajduk s 2:1 u velikom derbiju 31. kola Prve HNL. Bila je to utakmica koja je trebala prelomiti prvenstvo i prelomila je. Dinamo je opet na plus osam bodova prednosti ispred Hajduka, a kako sada stvari stoje i uzimajući u obzir raspored do kraja sezone, Dinamo je prema svemu sudeći na korak od nove titule.

Utakmicu je s velikim žarom gledao nekadašnji trener Dinama i Hajduka, naš najpoznatiji strateg, ‘trener svih trenera’, ma institucija, Miroslav Ćiro Blažević. Ćiru smo zvali nakon utakmice i odmah nam je spremno analizirao.

“Bio je to jedan od boljih derbija u zadnje vrijeme, veoma bogat događajima, Hajduk je dao sve od sebe, nesumnjivo, ali Dinamo je ispao bolji. A ispao je bolji jer je na vratima imao sjajnog i mladog Livakovića, baš kao što je Hajduku nedavno u Maksimiru omogućio vratar Letica. Dinamo je bio konkretan i opasan kad bi krenuo naprijed, a kad imaš takvog vratara uvijek imaš bonus i Dinamo ga je iskoristio”, u dahu je rekao Ćiro i zamolio da dodamo još nešto…

“Impresionirao me jedan Dinamov igrač, uz sjajnog Livakovića. I taj igrač će biti svjetska vrijednost, velika zvijezda. Pazite što vam kažem, Borna Sosa biti će veliko nogometno ime, koliko zrelosti i samouvjerenosti i znanja ima kod toga mladića, teško je u to vjerovati. Biti smiren baš u svakoj situaciji pred tako vatrenim publikom ne može svatko, Sosa može”, rekao nam je Ćiro.