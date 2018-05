ĆIRO OTKRIO TAJNU PRVOG PREDSJEDNIKA: ‘Reći ću vam što je Tuđman znao, a današnji političari ne znaju’

Dok se priprema za svoj novi nastup, jer danas je on ipak predavač i to ispred hrvatskih vojnika – Ćiro Blažević nam je otkrio što bi moglo nedostajati hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na predstojećoj svjetskoj smotri u Rusiji (od 14. lipnja do 15. srpnja).

Krenimo ispočetka, Ćiro Blažević dobio je poziv od ministra obrane Damira Krstičevića da 8. svibnja održi predavanje pred četrdesetak zapovjednika Hrvatske vojske. Nije to nikakva novost u Ministarstvu obrane, prije Ćire svoja životna i sportska iskustva govorili su su alpinist Stipe Božić, vaterpolski, te nogometni treneri Ivica Tucak i Zlatko Dalić…

Ćiro o tome kaže:

“Počašćen sam i privilegiran pozivom ministra Damira Krstičevića da održim predavanje hrvatskom vojnicima, U karijeri sam već održao brojna predavanja ovakve vrste i priznajem kako prvi put osjećam nesigurnost. Bez hrvatskog vojnika ne bi bilo ni hrvatske slobode i neovisnosti. Jako sam nestrpljiv i svjestan delikatnosti s kojom sam suočen. Već sam prionuo pripremama za predavanje i mogu samo najaviti kako će biti jako emotivno”.

Upitali smo Ćiru o atmosferi uoči skorašnjeg Svjetskog prvenstva, o usporedbi kako je bilo raspoloženje pod njime prije 20 godina u reprezentaciji.

“Da nije bilo Tuđmana mi nikad ne bi bili treći na svijetu. Ovi iz današnje vlade ne shvaćaju koliko je sportašima potrebno da znaju kako je država iza njih. Tuđman je bio uvijek uz nas. Uvijek, do zadnjeg trena. Pa čak kad je bio i bolestan, on je imao svijest koji je nogomet adut za afirmaciju države. I to bi današnji političari morali znati. Ali… Gledajte, i ovo što mi imamo čak četiri igrača u finalu europskih kupova to je nama bezvrijedno, a to je najveća afirmacija. Milijarde gledaju i slušaju – ovaj i ovaj je Hrvat”, veli Ćiro i pita nas:

“I kad imamo takve igrače mi se uopće moramo baviti pitanjem hoćemo li proći prvi krug ili nećemo. Što vi mislite o tome? Je li da je glupost? Ma, naš cilj mora biti polufinale. Uz podršku politike. Možda premijer Plenković nije takav tip, takav animator kao Tuđman, ali on mora znati što nogomet nosi. On to mora znati. Ja sam njegov veliki pobornik i uvjeren sam da samo on može sa svojom inteligencijom i dobronamjernošću animirati ljude koje vole nogomet da se malo oraspoložimo. Zemlja smo puna problema, od Agrokora nadalje. Ipak, premijer mora dati na neki način na znanje i HNS-u da je i vlada iza momčadi i za momčad i za narod koji voli reprezentaciju”.

Na koncu Ćiro zaključi:

“Ako idemo u pomnu analizu onda je posve jasno da je stanje danas u nogometu epilog djelovanja jednog čovjeka, Zdravka Mamića. Za kojeg se piše da je moj učenik. U nekim štosevima da, ali ja nikad u životu nisam povrijedio fernesu, sport. Na kraju svi to prepoznaše. Svašta su mi vikali, te Ćiro ovo, te Ćiro ono, peder, i tako dalje i tako bliže. A danas ja problema s ljudima nemam, ljudi to prepoznaju. A drugi imaju”.