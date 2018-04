CICO DONIO LOŠE VIJESTI: ‘Mislim da Niko više neće igrati…’

Izgleda da će Kranjčar mlađi morati završiti karijeru

Zlatko Kranjčar porogovorio je o sinu Niki i njegovoj karijeri ili bolje rečeno kraju iste. Naime, vjeruje da je došlo vrijeme da objesi kopačke o klin.

“Nije mi još to decidirano rekao, ali vjerujem da ni on nije baš 100 posto siguran, ali čini mi se da je vrlo blizu odluke da završi igračku karijeru. Kažem, nije to još izgovorio, ali mislim da više neće igrati”, kazao je Cico.

Niko već ima 33 godine, to je već pomalo razdoblje u kojem mnogi nogometaši razmišljaju o odlasku u mirovinu, ali njegov problem je i zdravstven.

“Istina je da nije više ni mlad, ima 33 godine, ali to koljeno je puno veći problem. U totalnom je kaosu. Kad odigra jednu utakmicu, mora sljedeće dvije propustiti da bi se oporavio. Zato i kažem da mi se čini da je došao kraj”, objasnio je Kranjčar za 24sata.