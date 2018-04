BUFFON PROGOVORIO PRVI PUT NAKON VRIJEĐANJA SUCA: ‘Nemam se za što ispričavati’

Gazzetta je apelirala na njega da se ispriča, ali to ne dolazi u obzir

Gianluigi Buffon nije se mogao kontrolirati nakon penala kojeg je u 93. minuti dosudio sudac Oliver za Real. Gigi je tada pokazao lice kakvo nismo imali prilike često gledati i nije se ohladio ni nakon isključenja i kraja utakmice, tada je izvrijeđao suca.

“Izmislio je penal, to je samo on vidio. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, to ne može dosuditi čovjek. On umjesto srca ima kantu za smeće. Njegove odluke dokazale su da je ubojica, životinja”, urlao je Buffon, ali to nije bilo sve:

“Bolje da sudac ostane doma i jede čips ili neka dođe na tribine sa suprugom i djecom ako nema hrabrosti, osobnosti i ono što treba da bi sudio ovakve utakmice”.

Dosad je Talijan šutio, Gazzetta ga je pozvala da se ispriča, ali taj scenarij neće gledati, veliki golman napokon je progovorio:

“Nemam se potrebu ispričavati ni zbog čega jer sam ljudsko biće koji u ono što radi unosi strast, osjećaje i ljutnju. U onom trenutku nije se od mene moglo očekivati da budem miran. Pokazao sam emocije, ali sam jasno rekao što mislim. Možda je to zvučalo sirovo, ali nisam se skrivao te sam rekao što mislim”, izjavio je Buffon za Le Iene.

“Nije trebao svirati penal. Iskusniji sudac to ne bi napravio i time postao glavna priča. Uvjeren sam da je pred Oliverom sjajna karijera, za suđenje ovakve utakmice je premlad. To je bila prekompleksna situacija za tako mladog suca i nije se znao nositi s njome”, dodao je Gigi.

“Moje riječi poslije utakmice nemaju veze s njim. Ne mrzim zbog toga Olivera, niti sam ljut na njega. Rekao sam to dok sam bio vruć, osjećao sam se prevarenim. Ne zbog rezultata, već zbog te noći, takva noć ne može se ponoviti. Imali smo priliku ispisati nezaboravnu stranicu Juventusove povijesti, to bi bilo nevjerojatno uz Romin rezultat”, objasnio je.

“Iako sam Juventino, ja sam Talijan i stalo mi je do talijanskog nogometa. Bio sam jako sretan kad sam vodio što je Romi uspjelo. Postao sam emotivan kad smo i mi došli na 3:0, to je bilo nevjerojatno. Izgubio sam i važnije utakmice od te, ali način na koji se ona odvijala bio je predivan i uzbudljiv. Nisam nikad tako nešto doživio s Juveom. Mislim da to osjećaju i suigrači i navijači”, nastavio je govoriti.

Nakon svega Buffon je komentirao i sporni penal:

“Nije to bila čista situacija. Ne kažem da nije bio penal, ali je bila dvojbena situacija. Na takvoj utakmici, 20 sekundi prije kraja, iskusnom sucu tako nešto ne bi bilo dovoljno da donese takvu odluku. Siguran sam da bi bilo drugačije. Ja sam nakon utakmice branio svoje suigrače i navijače. Nisam se suzdržavao jer sam se tako osjećao. To sam morao izbaciti iz sebe pa makar naštetio svojoj reputaciji.”