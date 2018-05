BUFFON ODLAZI IZ JUVENTUSA! Legenda najavila da napušta klub nakon 17 godina

Kraj jedne ere

Legendarni golman Gianluigi “Gigi”Buffon (40) objavio je da nakon 17 godina napušta Juventus, klub čiji simbol je postao. Iznenadnu odluku obznanio je na konferenciji za medije u društvu predsjednika kluba Andree Agnellija.

Upravo on je započeo s obraćanjem i to nabrajajući najveća Gigijeva postignuća s klubom s kojim je osvojio devet Scudetta, jedan naslov Serie B i četiti kupa te je upisao 655 nastupa za klub. On je i Juventusov rekorded po broju odigranih minuta u Serie A, kojih je bilo 41.956.

“Obavještavam vas da će iduće sezone Wojciech Szczesny čuvati vrata na kojima je dosad bio Gigi, kao i mnogi velikani prije njega”, rekao je predsjednik kluba pa nastavio:

“Sezona je bila naporna i puna razočaranja za Gigija. Očekivao je odlazak na SP i rušenje rekorda u Serie A, ali to mu nije uspjelo. Ipak, na kraju se sjajno vratio osvajanjem Kupa. a par dana nakon toga i Scudetta.”

“Gigi ima nekoliko ponuda i zna da ga podržavam što god odlučio”, zaključio je Agnelli uvodni dio, a nakon njega preuzeo je Buffon:

“Zahvaljujem predsjedniku na njegovim riječima, drago mi je što vas je toliko došlo. Moji principi uvijek su bili iskrenost, lojalnost i borba protiv licemjerja. Jako sam uzbuđen, ali do ove odluke i ovog dana došao sam sretan i ispunjen. Bilo je to fantastično i predivno putovanje s ljudima koji me vole. Zato sam se uvijek trudio dati sve od sebe.

Ove subote igram posljednju utakmicu za Juventus. Ponosan sam što sam došao ovako daleko i što iza sebe imam utakmice kojima se možemo ponositi i ja i Juventus”, govorio je Buffon pa se prisjetio svojih početaka u Juveu:

“Kada sam 2001. godine došao ovdje Juventus je doveo veliki talent, ali taj telnt je šampio zahvaljujući Juventusu. To što još uvijek igram s 40 godina, zasluga je Juventusa, njegova mentaliteta i pristupa. Tu filozofiju sam prigrlio i držat ću je se i dalje u životu, čak i nakon kerijere u nogometu”.

Osvrnuo se Gigi i na svog nasljednika:

“Gol prepuštam vrhunskom golmanu, koji je k tome i 13 godina mlađi od mene. Odmah po dolasku pokazao je da je inteligentan i mudar. U svlačionici je iznimno cijenjen.”

Otkrio je i što će dalje:

“Što ću raditi u budućnosti? Za sada samo znam da ću u subotu igrati utakmicu. Prije nekoliko danan bio sam siguran da ću nakon toga prestati igrati nogomet, ali u međuvremenu sam dobio nekoliko primamljivih ponuda. Predsjednik Ahnelli također mi je dao ponude za neke funkcije van terena. Idući tjedan ću donijeti konačnu odluku, nakon što par dana promislim u miru.”

Ne sumnja u svoj slavni kraj:

“Ponosan sam što sam i u ovoj dobi dobio ponude da nastavim braniti. Što god odaberem, pristupit ću tome s najvećom ozbiljnošću. Ono što sa sigurnoću znam jest da neću skončati karijeru u nekoj lošoj ligi.”