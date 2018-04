BRUTALNA PORUKA TORCIDE ŠEFU HAJDUKA: ‘Očekujete da se grlimo s mafijom, sucima i da slušamo narodnjake?’

U Hajduku opet vrije, Klub navijača Torcida uputio je oštru poruku vodstvu kluba, napose predsjedniku kluba Ivanu Kosu. Koji je očito pao u nemilost navijača. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

„KN Torcida ovim priopćenjem želi poslati jasnu poruku predsjedniku uprave, tako i svim navijačima Hajduka.

Iskrenost i poštenje su jedna od temeljnih vrijednosti Hajduka kao kluba za kojeg se borimo svih ovih godina. Naša duga cesta nema alternative, nema prečice, nema skretanja. Žrtve koje smo podnijeli svih ovih godina, prijatelji sa tribine kojih više nema su naš vjetar u leđa koji nas tjera da nastavimo pravim putem, koliko god dug on bio. I zato vam predsjedniče ovim putem poručujemo da su nama kao nositeljima cijelog ovog projekta neprihvatljive vaše metode kojima ste odlučili ostvariti zacrtane rezultatske ciljeve.

Znamo za vaš nalog klupskim djelatnicima da se nogometne suce počne tretirati na „drugačiji način“. Sada se sigurno osjećate ponosno kada slušate razgovore nogometnih sudaca koji su puni hvale za današnji Hajduk i priče kako se osjeća bolja financijska situacija.

Navijači Hajduka trebaju znati da je za ovakvu promjenu raspoloženja kod hrvatskih nogometnih sudaca zaslužna činjenica da po vašem nalogu predsjedniče, postoje klupski djelatnici koji su zaduženi da se „brinu za suce“. Vode ih na večere u restoran Zrno Soli na račun kluba, istim tim sucima davaju se pokloni i nagrade na račun kluba te ih se na račun kluba vodi u noćni život, u Vanilla bar (s kojim ćete ponosno kroz koji dan objaviti da ste potpisali sponzorski ugovor na godinu dana, jer treba nekako platiti te izlaske), a nekim sucima se u pratnji klupskih djelatnika zalomi i odlazak na koncerte, kao primjerice nedavno na Sašu Matića?!? Mislite li vi stvarno da ćemo mi mirno gledati kako se prema ovom nogometnom smeću koje nas godinama šikanira i koje je simbol kriminala, korupcije i nepotizma u hrvatskom nogometu odnosite kao prema gospodi i častite ih klupskim novcem?

Jedan od vaših prethodnika na mjestu predsjednika uprave Hajduka do kraja svog života će se okretati oko sebe u strahu za svoj i živote svoje obitelji jer se odlučio suprotstaviti nogometnoj mafiji koju između ostalog čine ti isti suci koji danas piju, jedu i izlaze na račun Hajduka po vašem nalogu. Sjećate li se predsjedniče našeg pokojnog brata sa sjeverne tribine, koji je šest mjeseci proveo u zatvoru jer više nije mogao trpiti nepravdu koju nam hrvatski nogometni suci nanose godinama? Očekujete od nas da pljunemo na njegova djela i zaboravimo ih preko noći, zagrlimo te iste suce, nogometnu mafiju i zapjevamo neki hit od Saše Matića u zamjenu za jedan trofej?

Predsjedniče, mi nismo takav klub.

Svojim potezima ste nas osramotili i preko toga vam nećemo prijeći. Vi niste dostojni da budete predsjednik članskog kluba.

Mi nemamo ovlasti da vas smijenimo, to je isključivo odluka Nadzornog Odbora. Ako će oni prijeći preko izdaje naših ideala, to je na njima.

Torcida nakon laganja i demagogije, ne oprašta.