BRAZIL JE SPREMAN ZA HRVATSKU! Protiv Vatrenih će zaigrati i ponajbolji igrač svijeta!

Autor: HINA/B.H.

Reprezentacija Brazila, koja će u nedelju (16 sati) u Liverpoolu igrati pripremnu utakmicu protiv Hrvatske, kompletirana je u srijedu nakon što su joj se priključili nogometaši Real Madrida Casemiro i Marcelo.

Njih dvojica su se naknadno priključila suigračima koji se pripremaju u Londonu. Nakon što su igrali finale Lige prvaka u Kijevu, u kojem su nadigrali Liverpool, Casemiro i Marcelo su tek lakše trenirali na pomoćnom terenu u Tottenhamovu trening centru.

Ako u nedjelju ne zaigraju protiv Hrvatske na Anfieldu, zamijenit će ih Fernandinho iz Manchester Citija i Felipe Luis, lijevi bek Atletico Madrida.

Najveća brazilska zvijezda Neymar Jr., koji se oporavlja od operacijskog zahvata na desnom stopalu, mogao bi protiv Hrvatske odigrati prve minute nakon tromjesečne stanke. Neymar se ozlijedio krajem veljače, tijekom utakmice francuskog prvenstva protiv Marseillea, i od tada nije igrao.

“Svakim danom sve je bolje, sve je brži te se nadam da će 100 posto spreman doći na Svjetsko prvenstvo”, rekao je desni bek Danilo, koji će se s Fagnerom iz Corinthiansa natjecati za upražnjeno mjesto u udarnoj postavi, koje je ostavio ozlijeđeni Dani Alves iz PSG-a.

“Ne moram raditi ništa drugačije u odnosu na ono što svakodnevno radim u klubu. Upravo to je ono zbog čega me je Tite (izbornik) pozvao. Uvjeran sam da je to ispravan način kako igrati i osvojiti mjesto u momčadi”, dodao je igrač Manchester Citija.

Brazil će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Kostarikom, Švicarskom i Srbijom.