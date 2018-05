BJELICA OTKRIO PLANOVE ZA DINAMO: ‘Želimo to dobiti pod svaku cijenu!’

Autor: Hina

"Ima puno potencijala, treba izvući maksimum iz njih, a ja vjerujem da ću to uspjeti radom i autoritetom"

Novi trener nogometaša Dinama Nenad Bjelica u svom će drugom nastupu na klupi “modrih” imati priliku osvojiti trofej i to protiv najvećeg rivala Hajduka u finalu Kupa koji će se igrati u srijedu na neutralnom terenu u Vinkovcima od 19 sati.

“Ovo je sjajan izazov za mene na početku avanture s Dinamom. Jako se radujem utakmici finala Kupa, jednako kao i moji igrači. Sam taj čin da nisu htjeli slaviti naslov prvaka nakon utakmice govori da su apsolutno fokusirani na tu utakmicu. Nadamo se da ćemo uspješno završiti sezonu i vratiti dvostruku krunu u Zagreb. To bi bilo jako važno za daljnji mir i atmosferu, za stvaranje nove momčadi, iako naravno ostaje puno igrača. Imamo talentirane i dobre igrače koji su me u ovom kratkom roku zadovoljili. Ima puno potencijala, treba izvući maksimum iz njih, a ja vjerujem da ću to uspjeti radom i autoritetom”, rekao je Bjelica koji je dužnost trenera Dinama preuzeo prije samo tjedan dana.

Bjelica je naglasio kako u tako kratkom roku on može raditi samo na psihološkoj pripremi igrača.

“Radimo puno na psihološkom planu, obavio sam razgovore s igračima, dolazim do potrebnih informacija. Razgovaramo pozitivno s njima. Oni znaju koji su njihovi zadaci na terenu, ali radit ćemo na svemu tome nakon sezone. Psihološki možemo podignuti momčad. Pokazali su na terenu u zadnjoj utakmici da žele i to je bitno. Želimo dobiti tu utakmicu pod svaku cijenu”.

Sve donedavno Bjelica je radio u Poljskoj kao trener Lecha iz Poznana no ipak dobro poznaje momčad Hajduka.

“Hajduk je ozbiljna momčad s ozbiljnim trenerom. Bio sam na pripremama u Turskoj, igrali smo protiv njih, gledao sam njihove utakmice, poznajem ih. Imali su dobar start u proljetni dio sezone, a mislim da finale Kupa nema veze s trenutačnom formom ekipa. Očekujem korektnu utakmicu i nadam se pobjedi Dinama. Hajdukova trenera Kopića ne poznajem iz osječkih dana, ali upoznali smo se u Turskoj. Ozbiljan je trener i kvalitetna osoba”.