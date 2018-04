BIVŠI IZBORNIK ZA DNEVNO OBJAŠNJAVA: Zašto Mandžukić ne funkcionira u reprezentaciji?!

“Ma, uživao sam u velikoj utakmici, zaista sam se uživio i žao mi je da je tako nespretno završilo”, tim riječima nas je dočekao Otto Barić, nekad naš izbornik i trener brojnih klubova i reprezentacija. Naravno, htjeli smo pričati o dvoboju Reala i Juventusa, ali i o našim igračima koji su obilježili tu utakmicu, napose Mariju Mandžukiću.

Da, pitali smo Otta zašto Mandžukić tako sjajno igra u Juventusu, a ne blista baš tako u našoj reprezentaciji?

“Teško vam je uspoređivati Juventus i našu reprezentaciju, ne mislim kvalitativno, nego kvantitetno. U Juventusu se trenira svaki dan, uigranost je dovedena do savršenstva, a to vam je u reprezentaciji zaista nemoguće. To je prvi faktor zašto je Mandžukić tako dobar u Juventusu. Nadalje, Mandžukić je u Juventusu stalno pod pritiskom, u Italiji su i novinari i navijači grozni, u smislu da se uvijek traži više, bolje, najbolje. Vjerujte mi, Mandžukić očito najbolje igra pod pritiskom i o tome valja razmisliti u reprezentaciji. K tome, Mandžukić u Juventusu igra nekakvog veznog igrača na posve lijevoj strani, s uključivanjima u napad ali i u obranu. Možda da mu se u reprezentaciji osigura baš takvo mjesto, samo nema tu vremena za uigravanje? On je po meni jako dobar igrač koji se izvrsno snalazi u prostoru, ali njemu i igra mora biti malo podređena. Vidim da je bio igrač utakmice, Talijani su mu mahom davali ocjenu – 9. Vjerujem da su se kojim slučajem igrali produžeci da bi im Mandžukić uvalio još koji gol, ali sudac je sprčkao utakmicu”…

I vi ste mišljenja da je engleski arbitar pogriješio?

“Naravno, pa bio je kraj, mogao je suditi kraj utakmice, a dosudio je jedanaesterac, nategnut, isforsiran. Jest, bilo je kontakta, ali pitanje je bi li tako nešto dosudio za Juventus u tim trenucima i tu sve rasprave padaju o vodu. Jer, tako nešto ne bi dosudio za Juventus, pa čak i da je očigledniji i teži prekršaj. Utakmica se morala odlučiti pravedno, u produžecima. Juventus je odigrao veliku partiju, nezasluženo je stradao tom sudačkom odlukom. Iza toga čvrsto stojim”.

Jeste li vi pristalica video tehnologije, koja bi u ovom slučaju pala na ispitu. I da se stotinu puta pogleda ta scena opet bi pola ljudi bilo za jedanaesterac, pola protiv, a najviše bi to ovisilo o navijačkim opredijeljenjima?

“Znate kako Nijemci kažu. I jesam i nisam. Ne radi se tu samo o razbijanju ritma utakmice, uvijek postoje sklonosti, drugačija mišljenja. Ovaj slučaj je baš nekako graničan, a u utakmicama jakih suparnika takvih duela ima bezbroj. I sad je stradao Juventus, drugi puta će netko drugi. No, zato sam mišljenja da je sudac morao utakmicu odvesti u produžetke, ovako je sebe stavio u prvi plan. Znam, ima i onih koji izričito tvrde da je bio prekršaj, ništa im ja ne zamjeram. Samo sam uvjeren da je ova utakmica imala bezbroj takvih duela koji nisu suđeni i da se trebalo sve rješiti u igri. Mislim da je moja istina istinitija”!