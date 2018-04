Beogradski derbi C. zvezde i Partizana u znaku nasilja na tribinama, pogledajte!

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 2-1 u 157. gradskom derbiju i tako stekla devet bodova više od Partizana.

Opet neredi na beogradskom derbiju. Crvena zvezda je pobijedila Partizan 2-1 u 157. gradskom derbiju i tako stekla devet bodova više od Partizana. No, utakmica je igrana pod teškim uvjetima, s velikim neredima na tribinama, a u 65. minuti utakmica je i na nekoliko minuta prekinuta zbog pravog kaosa na tribinama.

Do nereda je došlo na zapadnoj tribini „Marakane”, dogodila se tučnjava navijača Zvezde smještenih u središtu tribine i Partizanovih navijača koji su bili do “juga”. Letjele su stolice, neredi su potrajali nekoliko minuta i utakmica je prekinuta.

Navijali Partizana sa južne tribine probali su i da slome zaštitnu ogradu, a onda je žandarmerija u pravom jurišu spriječila taj proboj. Ima i ozljeđenih, na strani navijača, ali i kod pripadnika sigurnosti.