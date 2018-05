ARSENALOVA ZVIJEZDA TEŠKO OZLIJEĐENA: Iznijeli ga nosilima, ne ide na Svjetsko prvenstvo?

Arsenal baš nikako nema sreće

Arsenal ne ide u finale europske lige, a izbacio ih je Atletico Madrid rezultatom 1:0, kojeg je potigao Diego Costa u 45, minuti. Prva polufinalna utakmica bila je nerješena 1:1, a osim zbog poraza, Arsenal se mora zabrinuti i zbog ozljede igrača.

Naime, već u osmoj minuti utakmice ozlijedio se Laurent Koscielny. On se sam od sebe srušio an travnjak te je u bolovima signalizirao klupi da ne može nastaviti igrati. Francuski stoper iznesen je na nosilima i u suzama s travnjaka, a zamijenio ga je Chambers

Izgleda da je Koscielnyju pukla Ahilova tetiva, što je problem s kojim se muči cijele karijere. Ako je ta dijagnoza točna, oporavak traje šest mjeseci, a to znači da Francuz ne ide na svjetsko prvenstvo u Rusiji.

World Cup dreams over for Laurent Koscielny? Quite possibly…. I’m speculating it’s an Achilles rupture. #AFC 🔴 @EuropaLeague 🏆 pic.twitter.com/SKavYI4AtW — Ben Dinnery (@BenDinnery) 3 May 2018

So upsetting to see Laurent Koscielny in such pain… looks like the face of a man who’s realising he will likely miss the World Cup right before his scheduled international retirement. — Get French Football (@GFFN) 3 May 2018

Get well soon, Laurent Koscielny 🙏 pic.twitter.com/QTEbJCeclu — B/R Football (@brfootball) 3 May 2018