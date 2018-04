VAPAJ IZMALTRETIRANIH NAVIJAČA VARTEKSA: ‘Žednu djecu nisu pustili s tribina, a ženu su priveli zbog TAMPONA’

Zar su navijači Varteksa toliko opasni?

Svojevrdni derbi igrao se u Varaždinu u srijedu, a susreli su se drugoligaš NK Varaždin i trećeligaš NK Varteks. Varaždin je pobijedio 2:1 u polufinalu županijskog kupa. Ipak, utakmica je ostala u sjeni bizarnih propisa uspjerenih protiv navijača Varteksa.

Čini se kako su dva kluba u gradu previše, a odlučili su se riješiti Varteksa, kluba kojeg su nakon gašenja legendarnog gradskog ponosa osnovali vjerni navijači White Stonesi. Sve što im je priređeno na utakmici u srijedu napisali su u priopćenju.

”Udruga navijača White Stones izražava iznimno nezadovoljstvo i ogorčenost tretmanom naših pripadnika na jučerašnjoj utakmici. Na utakmici bez ikakvog rizika gdje su na obje strane bili prisutni građani Varaždina, naši pripadnici su ponovno degradirani u građane drugog reda. U nastavku donosimo samo dio situacija:

Megafon je opasan po život ?

Apsurd br. 1:Danas smo bili gosti na stadionu koji je nekad bio naš dom! Od samog dolaska na stadion bili smo izloženi strogim pregledima, bilo nam je zabranjeno unošenje megafona i to navodno po zapovijedi organizatora (vjerojatno da ne budemo preglasni, a i navodno je megafon vrlo opasanpo život!?).

Nakon zabrane megafona, pokušana je zabrana zastava i bubnja, te je također namjerno uništena poruka “JEDAN GRAD – JEDAN KLUB”. Zastave i bubanj pušteni su tek nakon snimanja osobnih iskaznica naših pripadnika koji su to unosili.

Žena privedena zbog tampona

Apsurd br. 2:

Jedna simpatizerka (žena koja je dosla sa mužem i svojom kćerkom podržati Varteks) privedena je zbog TAMPONA! Prilikom pretresa od strane gospodične iz osiguranja, naređeno joj je da isprazni džepove na što je ona pristala, pokazala joj stvari među kojima je bio tampon. Gospodična ju je pustila prema tribini, kad je na nju naletio pripadnik interventne policije te naredio da isto pokaže i njemu. Zbog neugodnosti ona to nije učinila, već je pozvala gospodičnu iz osiguranja da dotičnom objasni da je sve u redu, no policijskog službenika to nije zanimalo te su ženu odveli u policijsku postaju gdje je dokazala da nije u alkoholiziranom stanju te je dobila prijavu za omalovažavanje policijskog službenika!?

Apsurd br. 3:

U 43. minuti zbog uzvikivanja “HNS pederi” prekinuta je utakmica na par minuta. Slogan koji se upotrebljava na svim stadiona diljem zemlje i predstavlja otpor protiv kriminalnog vodstva saveza danas se prvi puta “najozbiljnije” shvatio na “malom” Varteksu! Ovo je prvi puta da se jedna “manja” utakmica prekida zbog takvog skandiranja.

Ni žednoj djeci nisu dali s tribina

Apsurd br. 4:

U pauzi između dva poluvremena, cijeli stadion je mogao u kafić u sklopu stadiona na okrijepu jedino je navijačima Varteksa bilo zabranjeno odlaziti sa svog sektora, iako je na našem sektoru bilo 20-tak žednih onih najmanjih dječakai djevojčica

Gospodo, SRAMITE SE!

NK Varaždin promijenio boju dresa i obukao onu Varteksovu

Jučer je navijačka skupina White Stones bila u crnim majicama, jer ipak smo došli na stadion gdje sad vladaju grobari varaždinskog nogometa!

Prvih 8 minuta smo simbolično sjedili i šutjeli zato što su ‘spasitelji’ prije 8 godina odbacili ime VARTEKS i sve što je bilo za njega vezano. U prvih 8 minuta mogla se osjetiti atmosfera koja prevladava na utakmicama plastike, gdje vlada muk i može se čuti kako pauk plete mrežu na vrhu reflektora. To je atmosfera jednog umjetnog kluba, koji se opet počeo koristiti istim onim bojama (narančasta) koje su odbacili prije osam godina, počeli su se koristiti istim onim maskotama (bumbarom) koji je simbol Varteksa i njegovih navijača! Gospodo, nikada više nećete biti Varteks, nikad više nećete imati prave navijače, vidjet’ ćete to kad vam kola krenu nizbrdo!

Nama su srca puna! Unatoč porazu, igrači su pokazali jednu veliku borbenost na čemu im čestitamo. Dečki vi ste naši heroji! Tu žar i borbu ne može zamijeniti 100 prvih liga. Mi smo opet svima pokazali kako se voli i živi za klub, svakom utakmicom nas je sve više i naš klub će samo rasti!

Ekipu koja nam je na kraju utakmice pojačala mjuzu na razglasu da se ne čuje naša pjesma pozivamo na našu sljedeću domaću tekmu da ubaci malo svojeg DJ šarfa da nas malo raspleše. Dečki zbilja ste bili odlični!

Igračima Nk plastike želimo poručiti da ni jedna uvreda sa tribina nije bila upučena njima i nikad neće biti. Dečki niste vi upropastili Varteks i ne podmećete nam vi noge na svakom našem koraku. Želimo vam puno sreće u daljnjoj karijeri i što kraći ostanak u umjetnom klubu!

A mi? U subotu je Koprivnica! Dugo nismo bili…”, naisali su u priopćenju White Stonesi.