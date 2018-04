TORCIDA PROMAŠILA UTAKMICU? Prijetnje nasiljem, eksplozije i uvrede, ali ne protivnicima

Autor: Dnevno.hr

Iako su pokušali, nisu uspjeli spriječiti divljanje navijača

U okviru projekta “Izravna prevencija navijačkoga nasilja” promatrači HHO-a pratili su utakmice 30. kola Hrvatski Telekom prve nogometne lige, te su na temelju izravnog uvida i prikupljenih podataka zabilježili sljedeća događanja.

NK ISTRA – HNK RIJEKA 0 : 1

Susret 30. kola HT prve nogometne lige odigran je 17. travnja 2018. u 20 sati na stadionu Aldo Drosina u Puli pred oko 2.000 gledatelja, od čega oko 100 pripadnika navijačke skupine Demoni (NK Istra), te oko 500 pripadnika navijačke skupine Armada (HNK Rijeka). Utakmica je protekla bez incidenata u korektnoj navijačkoj atmosferi.

GNK DINAMO – NK OSIJEK 0 : 1

Susret 30. kola HT prve nogometne lige odigran je 18. travnja 2018. u 18:00 na stadionu Maksimir pred oko 1.000 gledatelja, od čega oko 50 pripadnika navijačke skupine Kohorta (NK Osijek). Pripadnici navijačke skupine BBB domaćeg kluba GNK Dinamo bojkotirali su utakmicu. Utakmica je protekla bez incidenata.

HNK HAJDUK – NK CIBALIJA 4 : 0

Utakmica 30. kola HT prve nogometne lige između HNK Hajduk – NK Cibalija održana je 18. travnja u 20 sati na stadionu Poljud u Splitu pred oko 15.000 gledatelja. S obzirom na činjenicu da je odlukom disciplinskog suca HT prve nogometne lige sjeverna tribina na kojoj je tradicionalno smještena navijačka skupina Torcida bila zatvorena, pripadnici Torcide prebacili su se na istočnu tribinu(njih oko 4.000). U 1′, pa potom i u 13′, Torcida skandira „HNS pederi, nogomet ste sjebali“. U 15′ i 45′ upaljena je po jedna baklja bengalka.

Drugo poluvrijeme Torcida ponovno „otvara“ skandiranjem „HNS pederi, nogomet ste sjebali“ u 46. minuti. Od 60. do 63. minute upaljeno je oko 50 baklji bengalki, a do kraja utakmice još 8 i to u 64′(3), 74′(1) , 84′(1), 85′(1) i u 86′(2). U 67′ zabilježene su još dvije bljeskalice. U 71′ Torcida opet skandira „HNS pederi, nogomet ste sjebali“. U 73′ zapaljeno je 6 sjedalica. U 90′ Torcida skandira „Jebem te Dinamo“ i „Gazi, gazi purgera“.