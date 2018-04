(FOTO) TORCIDA STVORILA PAKAO NA POLJUDU! Zapalili vatru na tribini, prozivali Upravu i zazivali bivšeg šefa!

U susretu 30. kola Prve HNL u Splitu su nogometaši Hajduka pobijedili Cibaliju s 4:0 i došli su na samo pet bodova od vodeće momčadi prvenstva, Dinama.

Hajduk je pobjedu osigurao već u prvom dijelu zahvaljujući Mađarima. Prvo je u 19. minuti Futacs spustio loptu za sunarodnjaka Adama Gyurcse koji lako pogađa za 1:0, a minutu prije kraja poluvremena Marko Futacs se upisuje u strijelce. Treći gol zabio je Josip Radošević u 58. minuti prekrasnim udarcem s 20-tak metara, a Gyursco je zabio svoj drugi gol na utakmici u sudačkoj nadoknadi na asistenciju Tudora.

Utakmicu su također obilježili i navijači. Naime, Torcida je, nazovimo to tako, priredila pravu paklenu atmosferu na Poljudu. Došlo ih je gotovo 15 tisuća, priredili su ogromnu bakljadu i u jednom trenutku čak zapalili vatru na tribini. Uz to poslali su niz oštrih poruka upućenih Upravi kluba. U jednom trenutku su čak skandirali ime bivšeg predsjednika Hrvoje Maleša, koji je svojevremeno razotkrio kriminal u sudačkoj organizaciji. Sve se to događalo nakon što je Torcida poslala brutalnu poruku Upravi kluba u kojem je iznijela teške optužbe na račun aktualnog šefa Ivana Kosa.