(FOTO) NADAL IZDAO I RAZBJESNIO NAVIJAČE: ‘On je najveća zmija od svih’

Ovakav potez mu zaista nije trebao

Druga polufinalna utakmica Europske lige na Wanda Metropolitano stadionu završila je u korist Atletico Madrida, koji je s 1:0 pobijedio Arsenal. Susret je s tribina pratio i slavni tenisač Rafael Nadal, koji je time razbjesnio navijače.

Naime, on se zamotao u Atleticov šal i slavio gol Diega Coste, a opće je poznato da su ga do tog treba obožavali navijači Real Madrida. Koliko je dobrodošao bio na Santiago Bernabeuu govori i koreografija s utakmice protiv PSG-a, kada su navijači napravili ogromni transparent s njegovim likom. Ne čudi, stoga, što ih je njegov jučerašnji potez razočarao.

Nadal “supports” Real Madrid, supported Barca growing up because his uncle played for them, and is now wearing an Atleti scarf. The ultimate snake, Federer would never. pic.twitter.com/9WlFbkKpuD

— Jake. (@YedIin) 3 May 2018