(VIDEO) PHILA UVJERLJIVO POVELA PROTIV MIAMIJA: Šarića nije išao šut i još je dobio gadan udarac u međunožje

Dario Šarić je za 29 minuta postigao 11 koševa uz osam skokova i dvije asistencije u četvrtoj utakmici serije prvog kruga NBA doigravanja, a drugoj koja je odigrana na Floridi, u kojoj je Philadelphia svladala Miami sa 106-102 te sada vode sa 3-1 i jedna joj pobjeda nedostaje za plasman u polufinale Istočne konferencije.

Hrvatski reprezentativac nije imao dobru šutersku večer, ali je dao svoj obol pobjedi do koje su Sixersi stigli nakon što su sredinom treće četvrtine zaostajali za 12 koševa.

Spomenimo i kako je Šarić u ovoj utakmici dobio jedan vrlo nezgodan udarac u međunožje, ali se oporavio i nastavio meč.

Saric takes a Johnson knee to the little Darios pic.twitter.com/liqFQD6ocp

— CJ Fogler (@cjzero) 21. travnja 2018.