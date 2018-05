(VIDEO) HOUSTON PORAVNAO U LUDOJ UTAKMICI! Pogledajte triler u kojem su Rocketsi srušili Warriorse

Autor: HINA/B.H.

Košarkaši Houston Rocketsa u četvrtoj su utakmici finala doigravanja Zapadne konferencije NBA lige kao gosti svladali Golden State Warriorse sa 95-92 i tako poravnali omjer u pobjedama na 2-2, a u veliki finale plasirat će se ona momčad koja prva ostvari četiri uspjeha.

Rocketsi su ovom pobjedom vratili prednost domaćeg terena koji su izgubili porazom u prvoj utakmici u Houstonu, a usto su i prekinuli rekordni niz Warriorsa od 16 uzastopnih domaćih pobjeda u doigravanju.

Rocketse su do važne pobjede predvodili James Harden sa 30 i Chris Paul sa 29 koševa, dok su se za skokove pobrinuli PJ Tucker koji je uhvatio 16 lopti te Clint Capela sa 13 uspješnih skokova. Kod Warriorsa najefikasniji su bili Stephen Curry sa 28 ubačaja i Kevin Durant sa 27 pogodaka i 12 skokova, dok je Draymond Green imao 11 poena, 13 skokova i 8 asistencija.

Četvrti dvoboj aktualnih prvaka Warriorsa i momčadi s najboljim omjerom u ligaškom dijelu sezone Rocketsa obilovao je preokretima, a na kraju su spretniji bili gosti iz Teksasa.

Warriorsi su sjajno krenuli u utakmicu te nakon samo pet minuta vodili sa 12-0 te se činilo kako će nastaviti tamo gdje su stali u trećem susretu kojega su dobili sa 126-85. No, u drugoj četvrtini proradio je sjajni branički dvojac Rocketsa James Harden i Chris Paul te su gosti u potpunosti preokrenuli rezultat u svoju korist. Tih drugih 12 minuta Rocketsi su dobili sa 34-18, a 29 od ta 34 koša ubacili su upravo Harden (15) i Paul (14). Posebno su gosti bili raspoloženi u završnici prvog poluvremena kada su serijom 16-2 zaostatak od 37-41 pretvorili u prednost 53-43.

Uslijedio je fantastičan odgovor prvaka u trećoj četvrtini, prvenstveno Stephena Curryja koji je kanonadom trica odveo svoju momčad do prednosti od 80-70 uoči posljednjih 12 minuta. Curry je 17 od svojih 28 koševa postigao upravo u trećoj četvrtini. No, jednako kako je odjednom proradio dalekometni šut Warriorsa u trećoj dionici, tako je i odjednom stao u četvrtoj četvrtini u kojoj nisu mogli pogoditi ništa iza linije za tri poena. Rocketsi su to znali iskoristiti i tricom Erica Gordona povesti sa 94-89 dvije minute prije kraja.

Ipak, susret je ostao neizvjestan do posljednje sekunde. Draymond Green je pogodio jedno od dva slobodna bacanja i tako smanjio na 94-92 37 sekundi prije kraja da bi Harden u sljedećem gostujućem napadu promašio tricu i pružio priliku domaćima da u posljednjih 15 sekundi dvicom poravnaju ili tricom povedu. Odgovornost je pala na Klaya Thompsona, ali njega je odlično zaustavio Trevor Ariza pa lopta prilikom šuta s pet metara nije stigla niti do obruča. Nju je uhvatio Paul kojega je prekršajem zaustavio Livingston 0.5 sekundi prije isteka vremena. Kako je Paul pogodio jedno od dva slobodna bacanja, Warriorsi su nakon “time-outa” imali još jednu priliku da tricom izbore produžetak, ali očajnički pokušaj Curryja završio je na obruču.

Peta utakmica ovih suparnika igrat će se u noći s četvrtka na petak u Houstonu.

Pobjednik ove serije će u velikom finalu igrati protiv prvaka Istoka u kojemu je omjer u pobjedama između Boston Celticsa i Cleveland Cavaliersa također 2-2.