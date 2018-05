(VIDEO) EVO ZAŠTO SU AMERI OPSJEDNUTI ŠARIĆEM! Efektna asistencija Simmonsa i atraktivno zakucavanje Darija

Boston Celtics vodi s 1-0 u seriji nakon što je u prvoj utakmici drugog kruga doigravanja Istočne konferencije na svom terenu nadigrao Philadelphiju 76erse Darija Šarića sa 117-101.

Šarić je odigrao 33 minute i ubacio skromnih 12 poena uz loš šut iz igre 5/11 i još gore trice 0/4. Nešto uspješniji bio je u skokovaima, skupio ih je sedam, a podijelio je četiri asistencije i jednom ukrao loptu.

Međutim, Šarić i njegov suigrač Ben Simmons odigrali su vjerojatno najljepšu akciju na utakmici. Simmons je osjetio Darija i poslao mu asistenciju kroz noge, a Šarić je onda efektno zakucao.

Evo iz još jednog kuta…

ben simmons hiked it to saric for a dunk 😂😂😂 pic.twitter.com/5D4GhBaqvt

— Shea Serrano (@SheaSerrano) 1. svibnja 2018.