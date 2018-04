(VIDEO) CLINTON DOŽIVIO NEUGODNOST NA NBA UTAKMICI: Slikao se s djevojčicom, a njena reakcija je sve!

Milwaukee Bucks su izborili sedmu utakmicu u prvom krugu doigravanja Istočne konferencije nakon što su sinoć u šestoj utakmici kod kuće svladali Boston Celticse sa 97-86.

Odluka o tome tko ide u drugi krug doigravanja gdje čekaju Philadelphia 76ers Darija Šarića past će u subotu u Bostonu.

Celtics, druga momčad Istoka, nije očekivala ovakav otpor Bucksa koje je predvodio Giannis Antetokounmpo sa 31 košem i 14 skokova. Khris Middleton i Malcolm Brogdon su zabili svaki po 16 koševa.

Kod Bostona najbolji je bio Jayson Tatum sa 22 koša, dok je Terry Rozier dodao 18 koševa i sedam skokova.

Milwaukee je na poluvremenu vodio 48-39, a nakon što su gubili 154 koševa, Celtics su izjednačili na 61-61 poslije Tatumovog polaganja nešto više od četiri minute prije kraja treće četvrtine. Međutim, Bucksi zatvaraju tu četvrtinu serijom od 13-4 za vodstvo od 74-65.

Morriseva trica sedam minuta prije kraja utakmice približila je Celtics na 80-72, ali to je bilo najbliže što su došli Bucksima.

Inače, utakimicu je osobno došao pogledati bivši američki predsjednik Bill Clinton, a dogodila mu se i jedna zanimljiva anegdota. Naime, fotografirao se s jednom djevojčicom koja nije imala pojma tko je on. “Tko je taj čovjek, mama? Je li to Trump”, pitala je majku.

