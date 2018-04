(VIDEO) ‘AIR’ HEZONJA OPET U AKCIJI! Hrvat je Amerikance bacao u trans zakucavanjima i potezima

Mario Hezonja je upisao solidan učinak sa 12 koševa u još jednom porazu svojih Orlando Magica, dok je Ante Žižić uz skromnu minutažu bio slab u pobjedi Cleveland Cavaliersa.

Orlando Magic je poražen u gostima od Milwaukee Bucksa sa 102-86 iako su domaćini igrali bez Giannisa Antetokounmpoa. No, predvodio ih je Shabazz Muhammad sa 22 poena, Eric Bledsoe je upisao triple-double sa 20 koševa, 12 skokova i 11 asistencija, a Khris Middleton je ubacio 18 koševa.

Za Orlando (24-57) je ovo treći uzastopni poraz i treći u sezoni od Milwaukeeja (44-37). To je također i zadnja utakmica u gostima Magica.

Bucksi će biti šesti na Istoku ako pobijede u zadnjoj utakmici u Philadelphiji raspoložene 76erse.

Nikola Vučević je zabio 17 koševa i ugrabio 10 skokova, dok je Bismack Biyombo ubacio 14 uz šest skokova. Hezonja je u 30 minuta upisao 12 koševa (šut iz igre 5/12) no promašio je svih šest pokušaja za tricu. Tome je dodao pet skokova i jednu ukradenu loptu.

Hezonja je ipak oduševljavao potezima…

#PaperMario💸 Hezonja swats the shot and saves the loose ball to set up #AirGordon🛫 on the other end! pic.twitter.com/0rH0avPgXh

— #PaperMario💸 World (@PaperMarioWorld) 10. travnja 2018.