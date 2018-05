LUKA DONČIĆ PROGOVORIO O BUDUĆNOSTI! Najtraženiji košarkaš Europe o NBA draftu i nastavku karijere

Autor: HINA/B.H.

Slovenski 19-godišnji košarkaši reprezentativac i zvijezda Real Madrida Luka Dončić nije potvrdio da će već od ovog ljeta postati članom NBA kluba koji će ga izabrati na ovogodišnjem draftu, već je, obraćajući se predstavnicima medija koji prate završni turnir Eurolige u Beogradu, rekao da će odluku o tome gdje će nastaviti karijeru ostaviti za kraj sezone.

“Ne znam jesu li ovo moje posljednje utakmice u Euroligi. Još uvijek važem sve opcije i odluku ću donijeti po završetku sezone”, izjavio je u četvrtak Dončić na konferenciji za medije upriličenoj u srednjovjekovnoj tvrđavi Kalemegdan.

Dončić je, uz razigravača Miami Heata Gorana Dragića, bio ključna figura uspona slovenske košarkaške reprezentacije na europski tron tijekom prošlogodišnjeg EuroBasketa, a u tijekom sljedeća tri dana će pokušati odvesti Real Madrid do rekordnog, 10. naslova prvaka Europe. Madridskom klubu na tom putu prvo stoji moskovski CSKA, dok će se u drugom polufinalu boriti litavski Žalgiris i branitelj naslova, turski Fenerbahče.

Dončićeve predstave zasigurno će biti pod budnim okom NBA skauta koji uvijek u velikom broju pohode završni turnir Eurolige, koji će po prvi put biti održan u beogradskoj Areni. Prema svim relevantnim izvorima, mladi slovenski reprezentativac trebao bi biti među prvom trojicom košarkaša koji će biti birani tijekom NBA drafta, 21. lipnja u New Yorku. O Dončiću se već jako dugo priča kao o mogućem prvom izboru drafta, a kako su Phoenix Sunsi na lutriji zaradili pravo da biraju prvi, mnogi stručnjaci su uvjereni kako će upravo svestrani Slovenac biti “broj 1”, s obzirom na to da je klub iz Arizone za novog trenera izabrao Igora Kokoškova, srpskog stručnjaka koji je doveo Sloveniju, s Dončićem u glavnoj ulozi, do naslova europskog prvaka.

Ako je ovo njegov oproštaj s europskom košarkom, Dončić se želi oprostiti na najbolji mogući način.

“CSKA je odlična momčad, s mnogo sjajnih igrača, pa ćemo morati odigrati savršenu utakmicu kako bismo ih pobijedili. Imali smo sjajnu sezonu, spremni smo i došli smo ovamo po trofej”, zaključio je Dončić.