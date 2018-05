FINAL FOUR Real izbacio CSKA i osigurao finale protiv Fenerbahcea

Real je do pobjede protiv CSKA ponajviše stigao zahvaljujući dvjema serijama, 13-0 sredinom treće četvrtine i 9-0 početkom četvrte četvrtine.

U finalu ovosezonske Eurolige košarkaša igrat će Fenerbahce iz Istanbula i Real iz Madrida, branitelji naslova su u polufinalu završnog turnira koji se igra u Beogradu nadigrali Žalgiris iz Kaunasa sa 76-67 (19-13, 20-20, 15-17, 22-17), dok je momčad s najviše europskih naslova potom sa 92-83 (20-30, 27-16, 16-10, 29-27) svladala CSKA iz Moskve.

Fenerbahce je do finala predvodio Ali Muhammed sa 19 koševa, 16 je dodao Luigi Datome, a 14 Kostas Sloukas. U sastavu Žalgirisa najefikasniji je bio Kevin Pangos sa 16 poena, Brandon Davies je dodao 12.

Real je do pobjede protiv CSKA ponajviše stigao zahvaljujući dvjema serijama, 13-0 sredinom treće četvrtine i 9-0 početkom četvrte četvrtine. Prvom su zaostatak 47-51 pretvorili u vodstvo 60-51, a drugom su se nakon novog približavanja CSKA na 64-61 odvojili na 73-61. CSKA je još jednom zaprijetio smanjivši na 76-73, no do potpunog preokreta nije mogao.

“Kraljevski” klub su do novog, već 18. finala u klupskoj povijesti, vodili Luka Dončić i Sergio Llull sa po 16 koševa, dok je Nando De Colo ubacio 20, a Will Clyburn i Kyle Hines po 16 pogodaka za CSKA.

Real je dosada devet puta osvajao naslov europskog prvaka, posljednji prije tri godine, dok je Fenerbahce lani osvojio svoj prvi naslov. Turskom sastavu ovo će biti treći nastup u finalu i to treću godinu zaredom, 2016. je izgubio od CSKA, a 2017. je pobijedio Olympiacos.

Finalni susret na programu je u nedjelju od 20 sati.