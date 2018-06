KNOCK OUT: Džumhur i skupljač loptica sudarili se, skupljač ostao na tlu…

Jedan od zanimljivih detalja viđen je na početku četvrtog seta. Zverev je izbacio lopticu u aut, a Džumhur ju je instiktivno poslao u vis...

U trenucima teniskih dvoboja ima čudnih situacjia, pa i nespretnih sudara. Tako je bilo i u dvoboju bosanskohercegovačkiog tenisača Džumhura i Nijemca Aleksandra Zvereva. Džumhur je vodio 2-1 u setovima, imao prednost u četvrtom setu, ali je pao u razigravanju ovog seta.

Bosanac je u petom setu imao i meč loptu pri vodstvu 5-4, ali je Nijemac uspio u ključnim trenucima odigrati bolje i pobijediti.

Jedan od zanimljivih detalja viđen je na početku četvrtog seta. Zverev je izbacio lopticu u aut, a Džumhur ju je instiktivno poslao u vis. Gledajući prema visini pošao je uhvatiti je, u isto vrijeme to je učinio i dječak koji skuplja loptice. Dogodio se sudar i mali dječak je pao na tlo. No, nije mu se dogodilo ništa zabrinjavajuće…

It was an accident waiting to happen, but men's 26th seed Damir Dzumhur quickly embraced the ballboy. There's 30 minutes to go until our day 6 #FrenchOpen coverage. Live stream via @SBSSport & @SBSOnDemand from 10pm(AEST) or watch on @SBS from 10:30pm(AEST) #SBSTennis #FrenchOpen pic.twitter.com/ehS1bzY0Zb

