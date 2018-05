Kiša pomogla Nadalu u povratku na “broj 1”

Nakon što je prošloga tjedna porazom u četvrtfinalu Madrida Nadal je na tjedan dana prepustio prvo mjesto na ATP ljestvici Švicarcu Rogeru Federeru, no trijumfom u Rimu osigurao je povratak na vrh barem do završetka Roland Garrosa gdje će od 27. svibnja do 10. lipnja braniti naslov pobjednika.

Španjolac Rafael Nadal pobjednik je ATP turnira tenisača iz serije “masters 1000” u Rimu, on je u finalu svladao branitelja naslova Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-1, 1-6, 6-3, a tim trijumfom je osigurao povratak na prvo mjesto ATP ljestvice u ponedjeljak.

Nadal je do svog 78. ATP naslova u karijeri, 32. na turnirima iz serije “masters 1000”, a osmog u Rimu stigao i uz pomoć vremena. Naime, nakon što je on osvojio prvi set sa 6-1, Zverev je uzvratio dobivši devet od sljedećih 11 gemova što mu je donijelo osvajanje drugog seta sa 6-1 i vodstvo od 3-1 u trećem. No, tada je počela lagana kiša i prvi 10-minutni prekid. Nadal je zatim dobio gem na svoj servis kojim je smanjio na 3-2, a potom je stigao mnogo duži kišni prekid koji je trajao više od sata. Nakon povratka igrača na teren Nadal je osvojio sva četiri gema i stigao do novog naslova.

FINALE:

Rafael Nadal (Špa/1) – Alexander Zverev (Njem/2) 6-1, 1-6, 6-3