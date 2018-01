Ivan Tomečak potpisao za Club Brugge kojeg vodi naš Ivan Leko

“Sigurno da je odlazak u Club Brugge korak više u mojoj karijeri, pa i da sam sada na jednom višem radaru hrvatskog izbornika”, veli Tomečak

Igrao je za Dinamo i Rijeku, bio je u Dnjipru, pa i u Saudijskoj Arabiji, pa je došao do Mechelena u Belgiji, sada će igrati za Club Brugge kojeg uspješno vodi hrvatski trener Ivan Leko. Za belgijski tisak Leko kaže:

“Odlično se osjećam, sve se dogodilo pomalo neočekivano. Pa ja sam tek prije četiri mjeseca došao u Belgiju, odigrao samo devet utakmica na jesen i prešao u Club Brugge. Sve se dogodilo na brzinu, ali sretan sam i ponosan što sam tako brzo dospio u najbolji klub Belgije. U karijeri mi se do sada i nije sve baš tako savršeno poklapalo, no sada je konačno sve ispalo kako treba„.

Istakao je Tomečak zašto se odlučuo za ovaj klub…

“Sigurno da je odlazak u Club Brugge korak više u mojoj karijeri, pa i da sam sada na jednom višem radaru hrvatskog izbornika. Naravno da sanjam reprezentativni dres, ali polako. Prvo se treba izboriti za minutažu u Club Bruggeu, igrati kvalitetno i u kontinuitetu, to je sada prioritet”.