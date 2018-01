FINALE Šveđani bili sjajni u prvome dijelu, a onda se razbranio Šterbik i Španjolci prvi puta europski prvaci

Rukometaši Španjolske osvojili su naslov europskih prvaka nakon što su u nedjelju u finalu u zagrebačkoj Areni svladali Švedsku sa 29-23 (12-14). Tako su Španjolci, nakon što su četiri puta poraženi u finalima europskih prvenstava, napokon otišli do kraja i osvojili zlato.

Šveđani se moraju zadovoljiti srebrom. No, oni su i dalje najuspješniji u povijesti europskih prvenstava sa četiri zlatne medalje, ali zadnji naslov osvojili su prije 16 godina.

Do devete minute utakmica je bila u egalu, a onda su Šveđani u dvije i pol minute otišli na tri razlike (7-4). Na vratima Švedske odličan je bio golman Mikael Appelgren, koji je u 12 minuta skupio 6 obrana.

Ipak, Španjolci se brzo vraćaju na gol minusa (6-7), ali do kraja prvog poluvremena stalno su bili u zaostatku i na kraju su otišli na odmor sa dva pogotka manje od Šveđana (12-14). Za prednost Švedske nakon 30 minuta najzaslužniji je bio vratar Appelgren sa 11 obrana.

Španjolci su u nastavku stisnuli obranu, a razbranio se i Arpad Šterbik koji je skupio osam obrana.

Španjolska je u pet i pol minuta drugog poluvremena zabila četiri gola u nizu i iz minusa je otišla na dva gola viška (16-14). Do 41. minute Španjolci su napravili seriju 7-1, te su stigli do vodstva 19-15, a ta se prednost samo povećavala i deset minuta prije kraja susreta iznosila je sedam pogodaka (24-17). Do kraja susreta Španjolci su rutinirano čuvali prednost i napokon su postali europski prvaci.

Kod Španjolske najefikasniji su bili Ferran Sole i David Balaguer sa po pet golova, a Šveđane je predvodio Jesper Nielsen sa pet pogodaka, dok je Niclas Ekberg zabio četiri.

Prethodno su francuski rukometaši osvojili broncu nakon što su u dvoboju za treće mjesto slavili protiv Danske sa 32-29 (17-14).

Kod Francuske Nikola Karabatić je utakmicu završio s devet golova, Cedric Sorhaindo, Kentin Mahe i Luc Abalo su zabili po 5, dok je na strani poraženih sjajan bio Hans Lindberg s 12 golova.

Francuzima je ovo druga europska bronca, a u kolekciji imaju još tri zlata. Danci su ostali na dva zlata, jednom srebru i tri bronce.

Hrvatska je završila na petom mjestu, pobijedivši u petak Češku sa 28-27.