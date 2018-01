EVO ŠTO JE KUP Chelsea protiv Norwicha mora igrati još jednom

Najveće iznenađenje u subotu priredio je četvrtoligaš Coventry City koji je sa 2-1 svladao prvoligaša Stoke City, City lako s Burnleyom

Nogometaši Manchester Cityja plasirali su se u 4. kolo FA Kupa 4-1 (0-1) domaćom pobjedom protiv Burnleya u jedinom subotnjem okršaju dvaju prvoligaša, dok je Chelsea odigrao samo 0-0 na gostovanju kod drugoligaša Norwich Cityja te će morati igrati novi susret na svom Stamford Bridgeu.

U Manchesteru su gosti iz Burnleya poveli preko Ashleyja Barnesa (25) i tu prednost uspjeli sačuvati sve do kraja prvog poluvremena. No, u nastavku je Sergio Aguero (56, 58) u razmaku od samo dvije minute preokrenuo rezultat u korist Cityja, a do kraja utakmice su Leroy Sane (71) i Bernardo Silva (82) potvrdili prolazak dalje.

Još u petak su plasman u 4. kolo izborili Liverpool, koji je u gradskom dvoboju sa 2-1 (1-0) svladao Everton, te Manchester United 2-0 (0-0) pobjedom protiv drugoligaša Derby Countyja.

REZULTATI 3. KOLA FA KUPA,

Petak:

Liverpool – Everton 2-1

Manchester United – Derby County 2-0

Subota:

Fleetwood Town – Leicester City 0-0

Watford – Bristol City 3-0

Bournemouth – Wigan Athletic 2-2

Coventry City – Stoke City 2-1

Bolton Wanderers – Huddersfield Town 1-2

Exeter City – West Bromwich Albion 0-2

Manchester City – Burnley 4-1

Wolverhampton Wanderers – Swansea City 0-0

Newcastle United – Luton Town 3-1

Fulham – Southampton 0-1

Norwich City – Chelsea 0-0

Aston Villa – Peterborough 1-3

Birmingham City – Burton Albion 1-0

Blackburn Rovers – Hull City 0-1

Brentford – Notts County 0-1

Cardiff City – Mansfield 0-0

Carlisle United – Sheffield Wednesday 0-0

Doncaster Rovers – Rochdale 0-1

Ipswich Town – Sheffield United 0-1

Millwall – Barnsley 4-1

QPR – Milton Keynes Dons 0-1

Stevenage – Reading 0-0

Wycombe Wanderers – Preston North End 1-5

Yeovil Town – Bradford City 2-0

Middlesbrough – Sunderland 2-0

Nedjelja:

Shrewsbury Town – West Ham United

Tottenham Hotspur – Wimbledon

Nottingham Forest – Arsenal

Newport County – Leeds United

Ponedjeljak:

Brighton and Hove Albion – Crystal Palace