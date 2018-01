(VIDEO) SPLIT GORI! Hrvatski navijači ‘zapalili’ Spaladium Arenu

Pogledajte atmosferu sa splitskih tribina

Hrvatski navijači u potpunom su deliriju, splitska arena gori, a od kockica se tribine i ne vide. Kauboji na terenu razbijaju Orlove, čijih navijača nema u dvorani.

Na samom početku navijači su uzrokovali manji incident, kada su izviždali srpsku himnu i rukometaše te predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza.

Sve to past će u zaborav kada vidite 11.000 grla kako uglas pjevaju “Zovi, samo zovi” i “Poljubi zemlju”, tijekom zagrijavanja igrača prije početka utakmice.

You guys, Split is on 🔥 🔥 🔥 – less than half an hour before the grand #CROSRB game! #EHFEuro2018 pic.twitter.com/OkvyrWG4wn

— EHF Live (@EHF_Live) January 12, 2018