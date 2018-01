ONI ĆE IGRATI PROTIV SRBIJE! Červar objavio popis, OVA šestorka otpala

Prvu utakmicu Hrvatska igra u petak u 20.30 sati

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, Lino Červar, objavio je popis igrača za utakmicu sa Srbijom. Njih šestorica su otpala, a radi se o Pešiću, Mariću, Kontrecu, Buntiću i Iviću. Tijekom Eura, Červar može i promijeniti šestoricu, dvojicu nakon prve utakmice, dvojicu u drugom dijelu turnira i dvojicu u finalnom djelu.

Kauboji prvu utakmicu igraju u petak u 20.30 sati protiv Srbije, a susreću se u Spaladium Areni u Splitu. S njima su u skupini još i Švedska i Island.

Od vratara je Červar za Srbiju otpisao Pešića, od pivota su za Srbiju otpali Marić i Kontrec, od lijevih vanjskih Jaganjac te od desnih vanjskih Buntić i Ivić.

“Oni ostaju s nama, bit će spremni uskočiti. Prvenstvo je dugo, turnirski sustav je poseban, ali vjerujem u sve igrače. Ljudski je da će ovakva moja odluka nekog povrijediti, ali to je tako u sportu”, rekao je Lino Červar.

Izbornik je naglasio i da će paziti na Duvnjaka, koji se nedavno vratio na teren nakon operacije koljena. Prokomentirao je i klimu oko rukometne reprezentacije:

“Emocije su povećane i ljubitelji rukometa to znaju. Svatko od vas tko ima dijete želi da mu se ono vine do vrha. Ipak, ima onih koji na nabijaju tako velik cilj da morao uzeti to zlato. Nema nas u finalu sedam godina, što bi na to rekli Francuzi? Ako ne budete prvi onda ćemo lupati po vama cijelo vrijeme. Ima malo takvih zavidnih ljudi koji bi možda i htjeli da izgubimo da kasnije mogu prigovarati”.

Ne želim da imamo imperativ, želim da se dečki opuste i pokažu svoje sposobnosti, a ne da igraju pod opterećenjem. Recite da sam kukavica, ali ja nemam u sebi tu bahatost da bi vam obećao zlatnu medalju”.

Vori i Cindrić prokomentirali su Červarovu odluku.

“Izborniku sigurno nije bilo lako donijeti ovu odluku, ali mi smo spremni i jedva čekam početak prvenstva”, kazao je Cindrić, a na njega se nadovezao Vori:

“Dali smo svoj maksimum na svakom treningu i na svakoj vježbi. Ja, kao najstariji, sam ponosan na nas i na atmosferu u momčadi”.

KONAČAN POPIS 16 IGRAČA ZA SRBIJU:

Vratari: Alilović, Stevanović

Pivoti: Vori, Musa

Lijeva krila: Mihić, Štrlek

Desna krila: Horvat, Čupić

Lijevi vanjski: Gojun, Mandalinić, Mamić

Desni vanjski: Kopljar, Stepančić

Srednji vanjski: Duvnjak, Karačić, Cindrić