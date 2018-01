NEMA IZNENAĐENJA! Francuska na jedvite jade svladala Norvešku!

Autor: HINA/B.H.

U vrlo zanimljivoj utakmici niti jedna momčad tijekom utakmice nije uspjela ostvariti prednost veću od tri gola

U derbiju 1. kola skupine B na Europskom prvenstvu za rukometaše koje se igra u Hrvatskoj Francuska je u Poreču svladala Norvešku sa 32-31 (15-17).

U vrlo zanimljivoj utakmici niti jedna momčad tijekom utakmice nije uspjela ostvariti prednost veću od tri gola. Francuska je imala prednost na početku, povela sa 5-2 te držala vodstvo do 8-5, no potom su Norvežani s tri uzastopna gola poravnali na 8-8, a do kraja prvog poluvremena i preuzeli kontrolu rezultata.

Većim dijelom drugog poluvremena Norveška je imala prednost od tri gola, posljednji put 27-24 u 49. minuti. Ipak, u samoj završnici utakmice u francuskog junaka pretvorio se Luc Abalo koji je postigao dva uzastopna gola za smanjenje na 27-26, da bi minutu i pol prije kraja doveo svoju reprezentaciju u vodstvo od 31-30. Nakon što je Kristian Bjornsen minutu prije kraja poravnjao na 31-31, pobjedu Francuskoj u njezinom posljednjem napadu donio je Michael Guigou.

Kentin Mahe je s osam golova predvodio Francusku, dok je Kent Robin Tonnesen postigao sedam golova za Norvešku.

U prvom susretu skupine B u Poreču Bjelorusija je svladala Austriju sa 27-26 (14-12). Bjeloruse je predvodio Vladislav Kuleš sa sedam golova, dok je Mikola Bilik postigao osam golova za Austriju.