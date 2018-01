LEGENDARNI HRVATI ‘POKLOPILI’ VUJOVIĆA: ‘Sve je čisto ko suza. Vuji je uvijek kriv netko drugi’

Slavni hrvatski rukometaši komentirali su sitaciju oko Slovenije i Njemačke

Sporni zavretak utakmice Slovenije i Njemačke još uvijek je tema mnogih razgovora. Na kraju je rezultat bio 25:25, a cijelu situaciju, zbog koje Slovenci prije dolaskom s Eura, komentirali su i Goran Šprem i Mirza Džomba.

Remi je teško pao Vujoviću koji se, navodno rasplakao nakon utakmice.

“Vuja je tip koji će se uvijek žaliti na suce. Uvijek mu je netko drugi kriv. Nikad on nije kriv. Čak i kad pobjeđuje, on nađe neku krivicu kod drugih. Greška Slovenaca je što se nisu maknuli tri metra i to je to. Takva su pravila. Nijemci nisu imali šanse zabiti s centra i jednostavno su trebali stati mirno na tri metra u blok i sve bi bilo ok”, rekao je Šprem, stručni komentator RTL-a.

Na Špremove riječi se nadovezao i Mirza Džomba.

“Prvi put smo u tako važnoj utakmici vidjeli ovakvo pregledavanje snimke. Na kraju je Sloveniji oduzeta pobjeda, ali moram reći – pravila su pravila. To se mora poštivati. Sve smo vidjeli i meni je sve zapravo čisto k’o suza.”